Valitsuse kinnisel istungil oli väidetavalt arutlusel kolm varianti ning need esitati presidendile. Üks variant on praegusesse pealinna Jakartasse valitsusametitele eraldi tsooni rajamine, teine variant on pealinna kolimine Jakarta lähistele, kolmas variant, mida eelistab president, on ehitada täiesti uus pealinn teisele saarele, vahendas BBC.

Planeerimisminister Bambang Brodjonegoro ütles, et president Joko Widodo tahab pealinna välja vahetada.

Võimalik uus pealinn ei ole veel teada. Riigimeedia andmetel eelistatakse enim aga Borneo saarel asuvat Palangkarayat.

Pealinna väljavahetamise ideed on riigis arutatud mitmel korral pärast iseseisvumist 1945. aastal.

2016. aasta uuring leidis, et Jakartas on maailma suurimad liiklusummikud. Näiteks liiguvad ministrid kohtumistele politseieskordi saatel, et nad õigeks ajaks kohale jõuaksid. Planeerimisminister ütles, et Jakarta ummikud lähevad riigi majandusele igal aastal maksma 100 triljonit ruupiat (6,3 miljardit eurot).

Jakarta on ka maailma üks kiiremini vajuvatest linnadest. Teadlaste sõnul võib suur osa linnast 2050. aastaks vee all ola. Jakarta põhjaosa on viimase kümne aasta jooksul vajunud 2,5 meetrit ning vajub jätkuvalt keskmiselt kuni 15 sentimeetrit aastas.

Jakarta asub rannikul soisel maal ning seda läbivad 13 jõge. Pool Jakartast on allpool merepinda.

Jakartas elab kümme miljonit inimest.