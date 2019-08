Kavandataval uuel pealinnal nime veel pole, vahendab BBC.

Tulevane pealinn hõlmab kahe võrdlemisi vähearenenud piirkonna, Kutai Kertanegara ja Penajam Paser Utara alad. Ambitsioonikas projekt läheb maksma 466 triljonit ruupiat (umbes 33 miljardit dollarit). Võrdluseks: Jakarta liiklusummikud lähevad aastas Indoneesia majandusele maksma 100 triljonit ruupiat, osutas projekti vedav minister.

Pealinna ümberkolimise eelnõu peab heaks kiitma nüüd parlament.

Pealinna väljavahetamise ideed on riigis arutatud mitmel korral pärast iseseisvumist 1945. aastal.

2016. aasta uuring leidis, et Jakartas on maailma suurimad liiklusummikud. Näiteks liiguvad ministrid kohtumistele politseieskordi saatel, et nad õigeks ajaks kohale jõuaksid. Planeerimisminister ütles, et Jakarta ummikud lähevad riigi majandusele igal aastal maksma 100 triljonit ruupiat (6,3 miljardit eurot).

Jakarta on ka maailma üks kiiremini vajuvatest linnadest. Teadlaste sõnul võib suur osa linnast 2050. aastaks vee all ola. Jakarta põhjaosa on viimase kümne aasta jooksul vajunud 2,5 meetrit ning vajub jätkuvalt keskmiselt kuni 15 sentimeetrit aastas.

Jakarta asub rannikul soisel maal ning seda läbivad 13 jõge. Pool Jakartast on allpool merepinda.