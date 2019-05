SAS-i nädalapikkune pilootide streik lõppes

Eesti Energia teatas teisipäeval, et esimeses kvartalis sai neist kui tavapärasest elektri eksportijast selle importija. Tõenäoliselt on sellest kujunemas trend, nagu on minevikku jäämas ka stabiilne elektri hind, kuivõrd üha ulatuslikumas kasutuses tuule- ja päikeseenergia hind sõltub stiihiast. See paneb turgu otsima lahendusi, mis tagaks nii energiakindluse kui ka stabiilsema hinna.