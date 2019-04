Lennufirma SAS tühistas tööseisaku ohu tõttu paarsada lendu

SAS teatas, et lennud jäetakse ära ettevaatuse mõttes, sest Taani, Norra ja Rootsi lendurite streik paistab tõenäoline. Tööseisak pidi algama ööl vastu reedet kell 01.00 Eesti aja järgi.

Töövõtjate pool keeldus neljapäeva õhtul ettevõtte esitatud pakkumisest, kuid viimastel andmetel jätkusid läbirääkimised ka pärast tähtaja ületamist.

Kumbki pool ei soovinud öösel asjade seisu uudisteagentuurile TT kommenteerida.

"Paljud on mures oma lendude pärast ja sellepärast on meie arvates õige avaldada see info juba ette," sõnas lennufirma eestkõneleja Freja Annamatz uudisteagentuurile.

Annamatz soovitas reisijatel lisateabe saamiseks külastada ettevõtte internetikülgi.

Tallinna lennujaamal pole informatsiooni, et Eestist väljuvad SAS lennud oleksid tühistatud.