Guantanamo vangilaager on muutumas vanadekoduks

Terrorismikahtlustusega kinnipeetavad vananevad ning on füüsiliselt aina kehvemas olukorras, kirjutab pikas ülevaates New York Times. Näiteks on vaja vangidele rajada rambid ratastoolide jaoks ja käepidemed WC-desse.

Suurem osa 40 vangist, kes veel vangilaagris on, ei vabane sealt kunagi. 15 erivalve all oleva kinnipeetava jaoks kavandatakse ehitada eraldi väiksem vangla, mis läheb hinnangute järgi maksma peaaegu 90 miljonit dollarit ehk ligi 80 miljonit eurot.

Guantanamo vangilaagri avasid USA võimud 2002. aastal peale 11. septembri 2001 terrorirünnakuid. Sinna toimetati inimesi, keda kahtlustati al-Qaida ja Talibani kuulumises. Nüüdseks on need vangid kõik vähemalt 40-aastased ning paljud neist on hädas terviseprobleemidega, nagu näiteks kõrge vererõhk või suhkruhaigus. Sellele lisaks on nii mõnelgi vangil piinamisest tekkinud haigused.

Guantanomosse pole viimastel aastatel enam uusi kinnipeetavaid toodud.

USA president Donald Trump teatas 2018. aastal, et vangilaager peaks veel töötama 25 aastat, mis tähendab, et enne aastat 2043 seda ei suletaks. Sel ajal oleks Guantanamo vanim vang, eeldades et ta nii kaua elab, 96-aastane.