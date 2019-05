Eesti reservohvitserid valmistuvad rahvusvaheliseks konverentsiks

1948. aastal, enne NATO loomist asutatud organisatsioon, lühendatult CIOR, peab igal suvel kongressi. Augustis toimub see esimest korda Tallinnas ja võistlused sõjalistes oskustes, laskmine sealhulgas, on osa kongressist. Männikul toimus omamoodi ettevalmistus selleks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseliidu lasketiirus Männikul toimus nimelt esimene selline võistlus automaadi laskerajal - NATO Reservohvitseride Liidu rahvuslike organisatsioonide juhid võrdlesid oma lasketäpsust.

"Laskmine on sõjaväelase põhioskus ja siin pakub see võimalust koos lõõgastuda. Kongress on CIOR aasta tippsündmus, mis toob Eestisse 450-500 inimest," märkis CIOR-i peasekretär, kolonel Adrian Walton.

Kongress toimub NATO välispiiril, kus allianss on piirkonna vabaduse oma südameasjaks kuulutanud. Reservväelased moodustavad NATO vägedes ligi poole. Kuidas aga tõsta huvi kordusõppuste vastu ja meelestada positiivselt tööandjaid? Ja kuidas saavutada seda, et kohale ei tule ainult vanamehed?

"Ma arvan, et suurim väljakutse on alati noorte kaasamine. Neil on alati oma kodumaal muudki teha. Vaatame Suurbritanniat. Meid ei ohusta miski erinevalt Eestist. Meie noored mõtlevad teisiti kui eestlased, kes hindavad oma vabadust ja tunnetavad ohtu," selgitas Walton.



NATO reservohvitserid vaatasid ka Kevadtormil, kuidas Eestis reservväelasi rakendatakse. Suur eeskuju meie piirkonnas oma reservväe traditsiooniga on Soome. Nemad ei kuulu NATO-sse ja on CIOR-is vaatlejad. Teatud mõttes on Eesti sel suvel soomlastele tagauks.

"See suvekongress on tegelikult ka meie koostööprojekt koos soomlastega. Sest selle läbi me anname võimaluse Soome Reservohvitseride Liidule tulla suvekongressile tunduvalt suurema delegatsiooniga ja läbi meie jutustada CIOR-is ka oma lugu," rääkis Eesti Reservohvitseride Kogu esimees, major Andre Lilleleht.

Eesti on CIOR-i eesistujaks aastatel 2022-2024 ning jagab organisatsiooni presidentuuri koos Suurbritanniaga käesoleval ning järgmisel aastal.