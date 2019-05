Suurpangad Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan ja MUFG Bank said kokku trahvi 1,07 miljardit eurot, kuivõrd leiti, et nende kauplejad leppisid jututubades kokku valuutakurssides, teatas Komisjon.

Komisjon lisas, et trahvist pääses Šveitsi pangandushiid UBS, mis teavitas kokkumängust ametivõime.

"Need kartelliotsused annavad selge signaali, et Komisjon ei salli kokkumängu üheski finantsturgude sektoris," ütles Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

"Nende pankade käitumine õõnestab selle sektori terviklikkust Euroopa majanduse ja tarbijate arvelt," lisas ta.

Otsus puudutab kahte erinevat kursside manipuleerimise juhtumit. Ühele juhtumile anti pettuseks kasutatud jututoa järgi nimi "Essex Express n' the Jimmy". Komisjon selgitas, et kõik selles osalenud kauplejad peale ühe Jamesi-nimelise elasid Inglismaal Essexis ja kohtusid Londoni rongis.

Teisele juhtumile anti nimi "Three-way banana split", kuid selle tagamaid Euroopa Komisjon ei selgitanud. Küll aga öeldi, et see puudutas kolme jututuba, mis kandsid nimesid "Three-way banana split", "Two and a half men" ja "Only Marge".

Kokkumäng leidis aset aastatel 2007-2013, ehk globaalse finantskriisi ja euroala võlakriisi aastatel.