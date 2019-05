Lambsdorff: NATO suurim saavutus on USA Euroopas hoidmine

"Üleatlandiline julgeolek, ameeriklaste Euroopas hoidmine on NATO A ja O, see on NATO DNA-s," lausus Lambsdorff NATO-t käsitlevas paneeldiskussioonis, vastates moderaatori küsimusele, mis on olnud NATO suurim saavutus.

"Ma ei tea, kas ilma ameeriklaste kohaloluta oleksime suutnud rahu säilitada. Saavutada esmalt Saksa, seejärel Euroopa ühendamist," lisas Saksa parlamendisaadik.

Lambsdorff rõhutas seda, kui tähtis on pidevalt NATO-sse poliitiliselt investeerida ja alliansi väärtust inimestele selgitada.