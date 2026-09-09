Galerii: Reformierakonna juhatus arutab uue kaitseministri küsimust

Kõige enam on avalikkuses uue kaitseministrina läbi käinud kaitseväe endise juhataja Martin Heremi nimi. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevaldkonna probleemidega.

Väidetavalt on Herem seadnud ministriks mineku üheks tingimuseks, et senine kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkuks, et uuele ministrile jääks personaliotsustes vabamad käed, väitsid ERR-ile mitmed allikad teisipäeval.

Herem on väidetavalt soovinud ka, et ta ei pea tingimata Reformierakonda astuma ega riigikogu valimistel kandideerima. Kas kõik need tingimused sobivad Reformierakonnale, see peakski kolmapäeval juhatuse koosolekul selguma.