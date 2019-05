Kullioru talu nooreperenaine näitab kuuse-koorele maaliliselt veetud mustreid. Kunstnikeks on sedapuhku kuuse-kooreüraskid, kelle lõuendivalik läheb inimesele kalliks maksma.

"Puud hakkasid kuivama, muutusid kollaseks ja hakkasid vaiku eritama ja see on siis märk, et ürask on koore all, kui ajab vaiku välja," selgitab Kullioru talu noorperenaine Kertu Kais.

"Ta kaevandab piki tüve käigu. See puud väga palju ei kahjusta - kui puu on tugev, siis ta eritab vaiku palju ja see võib isegi üraski ära uputada sinna vaigu sisse. Aga kui neid üraskeid läheb hästi palju, siis nende vastased kaevandavad käigu risti emakäiguga, nad lihtsalt lõikavad puu juhtsooned läbi ja puu kuivab ära selle tagajärjel," selgitas nähtust keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap.

Kuuse-kooreürask on väike, kuni nelja millimeetri pikkune kärsaklaste hulka kuuluv tumepruun, rulja kehaga putukas, kes elab kuuse-koore all ning armastab, nagu Eesti suvitajagi, sooja ja kuiva ilma.

"Paarkümmend aastat tagasi oli asi väga lihtne, ürask läks talveks mulda talvituma, aga nüüd enam mitte. Kevaded on varasemad, soojad ja kuuse-kooreüraskil areneb reeglina kaks põlvkonda aastas ja nende arvukus on hästi kõrge, kõrgem võib-olla kui viimasel kümnel aastal olnud on," lisas Heino Õunap. "Aga kui üraskit on palju, siis ikkagi püünistega neid ära ei püüa, ikka neid läheb puude peale ka, sellepärast ongi vaja neid värskelt asustatud puid maha võtta."

Kokku tuligi Kullioru talu metsas maha võtta sada noort kuuske ning alustada võitlusega üraskite vastu.

"Varakevadel võtsime nakatunud puud maha ja panime esimese lendluse ajal püünised koos feromoonidega. See on päris edukas olnud - käime vaatamas ja pidevalt on ikkagi putukad sees," kirjeldas Kertu Kais.

Õunap rõhutab, et kui Eesti suved ja talved jäävadki nii soojaks nagu seni, siis on oodata veelgi suuremat kuuse-kooreüraskite arvukuse tõusu ja seega ka kahjusid, mistõttu peaksid metsaomanikud oma kuusikute suhtes tähelepanelikud olema.