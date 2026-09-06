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"Ukraina stuudios" kell 20 kolonelleitnant Puusepp ja suursaadik Intelmann

Eesti
Eesti

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kolonelleitnant Mattias Puusepp ja Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann.

Venelaste kaotused nii juulis kui ka augustis ulatusid Ukraina andmetel 42 000 inimeseni, mida on rohkem, kui nad suudavad asemele värvata. Rinnetel pole suuri liikumisi kummalgi poolel ette näidata, hoolimata sellest, et Kremli valitseja Vladimir Putin teatas äsja suurtest võitudest ja peatsest ukrainlaste vastupanu kokku kukkumisest. Rindesündmusi analüüsib kolonelleitnant Mattias Puusepp.

Õhusõda samal ajal laieneb, lisaks Kiievile on pea igaöiste massiivsete drooni- ning raketirünnakute all Odessa ja teised Ukraina linnad. Kuidas ukrainlased sellistes tingimustes hakkama saavad ja milliseid sise- ning välispoliitilisi arenguid tasub praegu jälgida, seda selgitab videosilla kaudu Eesti suursaadik Kiievis Tiina Intelmann.

Saatejuht on Reimo Sildvee.

Toimetaja: Marko Tooming

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