Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud, kuid töö jätkub

Pärnut tabas reede hommikul tugev vihmasadu, mis koormas üle kanalisatsioonisüsteemi, kuid linnavalitsuse teatel on olukord nüüdseks kontrolli all.

Tänavad ja teed olid üleujutatud ning vesi tungis hoonetesse. Sademete hulk ulatus üle 100 mm, kohati üle 120 mm piiri. Olukorda jälgivad ja hindavad pidevalt Pärnu linnavalitsuse töötajad, Pärnu Vesi, päästeamet ja päästeliit.

"Suur sadu mõjutas ka meie naabervalda. Eile õhtul koguneti päästeameti staapi ning seejärel vaatasime koos Tori vallavanemaga üle Pärnu ja Tori valla kõige kriitilisemad piirkonnad. Kui kriisi kõrghetkel kulus mõlemas omavalitsuses kogu tähelepanu oma inimeste aitamisele, siis olukorra stabiliseerudes oli võimalik vaadata ka naabervalla olukorda ning jagada kogemusi," ütles abilinnapea Sander Kilk.

Pärnus on veetase alanemas, kuid Rääma rabast tuleb vett endiselt juurde. Päästeameti pumbad ja linna süsteem saavad praegu olukorraga hakkama. Otsuse, millal pumpamine lõpetatakse, teeb päästeamet.

Linnavalitsus palub kontrollida ka oma naabreid, tuttavaid ja eakaid. Abivajadusest palutakse teada anda. Pärnu linnavalitsuse infotelefon 444 8200 vastab kõnedele ööpäevaringselt.

Liikluskorralduses kehtivad jätkuvalt ajutised muudatused. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud, järgida liikluskorraldusvahendeid ning võimalusel vältida piirkondi, kus üleujutuse tagajärjed veel liiklemist mõjutavad. Liikluskorraldus võib muutuda ning teed avatakse liikluseks esimesel võimalusel.

Kilk sõnas, et kriisi ajal on olnud väga oluline hea koostöö erinevate ametkondade, omavalitsuste ja vabatahtlike vahel. "Täname väga erinevaid partnereid. Üle Eesti on Pärnusse appi sõitnud mitmed päästebrigaadid ning lisaks on erinevad eksperdid aidanud nii viimaste andmete kui ka teadmistega, millest on otsuste tegemisel palju kasu olnud. Tahan südamest tänada kõiki päästjaid, vabatahtlikke ja abistajaid üle Eesti. Just tänu teile on olukord täna kontrolli all ning inimesed saanud vajalikku abi," rääkis Kilk.



Olulised kontaktid:

Kui inimese tervis või elu on ohus, helista 112

Pärnu Vesi telefon 445 5660

Avatud on Pärnu linna infotelefon 444 8200