Kuuse-kooreüraski kahjustusi on Virumaal üha enam märgata

Kui Kagu-Eesti on kuuse-kooreüraskiga olnud kimpus juba aastaid, siis viimasel ajal on teda leitud aina rohkem ka Virumaal. Üks kollete tekkepõhjus on metsateede ehitamine, mis annab kooreüraskile soodsad tegutsemisvõimalused.

Kuuse-kooreürask on pikalt valmistanud peavalu Lõuna-Eesti metsaomanikele. Viimastel aastatel on mardikas aina rohkem sattunud püünistesse ka Virumaal.

"Kui Kagu-Eestis on suurem puhang olnud juba viis-kuus aastat, siis kahel viimasel aastal on üraski kahjustuskoldeid tulnud juurde ka Kirde-Eestis," ütles keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks.

Ida-Virumaa üks silmatorkavamaid kooreüraski hävitustöö paiku asub Kohtla-Järve - Mäetaguse maanteel Sompa teeristis. Seal hakkasid puud hävinema pärast kolm aastat tagasi toimunud RMK metsatee ehitust.

"Kui keset metsa on rajatud trass, siis sinna trassi äärde jäävate puude elutingimused on muutunud, nad on nõrgestatud, sest teeserv on avatud päikesele ja tuultele. Puud on nõrgemad ja ürask asustab nõrgestatud puid hea meelega," selgitas Denks.

Üraski levikul saab silma peal hoida keskonnaagentuuri hallatavas keskkonnaportaalis oleva kuuse-kooreüraski seirekaardi abil.

"Ka inimestel endil on võimalik märkida loodusvaatluste rakenduse kaudu alad, kus on märgatud värsket kahjustuskollet. Selle kaudu saavad kõik metsaomanikud vaadata, kas nende metsa lähedal on tekkinud uus kahjustus, ja minna ka oma metsa vaatama," rääkis Denks.

Elamiseks sobiva puu leiab kuuse-kooreürask haistmise abil kilomeetri kauguselt.