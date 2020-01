Soe talv takistab metsavarumist

"Kui oleks mingi lootus ja ilmaprognoos näitaks, et jaanuari lõpuski külmaks läheb, siis jõuaks ikka ehk mõne kuuga midagi toimetada, aga see on küll selline lootusetu tunne, et keegi ei luba ka. See on kõige õudsam stsenaarium kui ka veebruiaris ei tule miinuskraade," rääkis Raplamaa metsakasvataja, Vardi metsaühistu juhatuse esimees Taavi Ehrpais. Tema on üks neist kutselistest metsameestest, kes pole tänavusel talvel veel puitu varuda saanud.

Ehrpais lisab, et kuna puidu kokkuostuhinnad metsa raiumist tänavu ei toeta, vähendas ta ka plaanitavat raiemahtu, kuid ka loodetud 30 000 tihumeetri raiumine käib sellise ilmaga üle jõu.

"Murelikuks teebki just see, et kui metsatööstusel hakkab väga halvasti minema, siis ei saa ju ka metsaomanikul minna hästi. Kõige hullem stsenaarium ongi see, kui nii mõnigi saekaater paneb oma uksed kinni, siis ei ole ju ka lootust, et järgmisel aastal on hinnad paremad ja olukord puiduturul parem. Hea ei ole kellelgi, sektorile on kindlasti väga raske aasta tulemas," tõdes metsakasvataja.

Ehrpais ütleb veel, et kui tavaliselt õnnestub tal esimeses kvartalis üles töötada pool aastaks plaanitust, kuid kuna külamale talvele enam loota ei saa, jääb üha rohkem tööd suve peale.

RMK plaanib tänavu üles töötada kuni 3,9 miljonit tihumeetrit puitu ja nagu RMK metsamajandusosakonna juhataja Olavi Andres kinnitab, ettevõte täidab kõik oma lepingulised kohutsused.

"Oleme aastate jooksul väga palju investeerinud oma metsateedesse ja tänu sellele on meil teiste metsameeste ees kerge eelis. Aga kindlasti see talv mingi jälje jätab," tõdes Andres. "Mõned aastad tagasi oli ju täiesti normaalne, et juba novembris läks külmaks ja võis täiesti südamerahuga raietega alustada ilma et oleks pidanud kartma, kas ikka on võimalik seda metsa sealt pinnasest tulenevalt raiuda või mitte," lisas ta.

"Aasta on küllaltki algusjärgus, raietööd käivad. Oleme nende ootamatustega arvestanud, oma raieplaane pisut muutnud. Kindel on see, et oma kohustused meie klientuide ees me kindlasti täidame. Eks meie hindasid mõjutab eelkõige see, mis toimub maailmaturul. Kui nüüd mõelda küttepuu peale, siis need soojad talved, kui varumine on raskendatud, võivad küttepuu hinda pisut kergitada," rääkis Andres.