Politsei uurib Tallinnas toimunud rassistlikku rünnakut

Delfis avaldatud videos käseb ründaja Pakistanist pärit Ažharil koju minna ja sõimab teda.

"Mine koju, see on Eesti," karjub ründaja videos, ning üritab Ažharit ka füüsiliselt rünnata. Ründajal oli seljas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna logoga T-särk.

Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi ütles ERR-ile, et politsei vaatas läbi avaldatud video tänasest juhtumist Õismäe teel.

"Esialgse hinnangu kohaselt esinevad välismaalase suhtes agressiivselt käitunud mehe teos süüteo tunnused. Politsei võttis kolmapäeva õhtul ühendust video teinud mehega ning leppis temaga kokku kohtumise ütluste andmiseks," lausus Piirimägi.

Politsei soovitab igast olukorrast, kus ohustatakse inimese tervist või vara, anda teada helistades hädaabinumbril 112.

EKRE: taubime rahvustevahelise vaenu ilminguid

EKRE pressiesindaja Holger Berg ütles, et nende erakond taunib mistahes vägivalda ja rahvustevahelise vaenu ilminguid.

"Loodetavasti on kannatanu teinud politseile avalduse ja me saame teada juhtunu asjaolud. Enne seda ei saa välistada ka võimalust, et tegu on valimiseelse provokatsiooniga," teatas ta.

Ažhar ütles Delfile, et kuna täna politseisse jõudes oli jaoskond juba kinni, teeb ta avalduse homme.

Haabersti linnaosa vanem: ksenofoobial ja labasel käitumisel pole Õismäel kohta

Haabersti järgmine linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas täna pärast Pakistani päritolu mehe ründamist Õismäe teel, et linnaosa rahvuslik koosseis on mitmekesine ning äärmuslike vaadetega inimestele ei saa linnaosa iialgi koduks.

Linnaosa vanema kandidaat rõhutas, et ksenofoobial ja labasel käitumisel ei ole Õismäel kohta. "Ükski särk ega logo inimesest seaduskuulekat või sellisel inetul moel käituvat inimest ei tee, kuid paraku on meie seas väga erinevaid inimesi ning võib tunda heameelt, et juhtum tõsisemat pööret ei võtnud. Loodan aga, et kuraasi täis mehel jagub julgust ennast politseisse minna tutvustama ning avalikult vabandada oma käitumise eest siin elavate ja töötavate inimeste ees," ütles Hanimägi, kes avaldas lootust, et juhtum saab aja jooksul selgemaks.

Ta lisas, et juhul kui on tegemist võõraviha ilminguga linnaosas, tuleb see otsustavalt ja kiirelt hukka mõista. Hanimägi tõi välja, et Haaberstis elab väga palju erinevaid rahvusi teineteise kõrval, käiakse koos erinevates ringides ja üritustel ning töötatakse ühiselt selle nimel, et nii endal kui ka teistel oleks Haaberstis hea elada. "Päris kindlasti ei saa äärmuslike vaadetega inimestele meie linnaosa iialgi koduks," kinnitas ta.