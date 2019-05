Riigikogu lahtiste uste päeval käis Toompea lossi, parlamendi töö ja saadikutega tutvumas ligi 3000 inimest. Kõige menukamad tegevused olid ekskursioonid ja Pika Hermanni torni külastamine.

Huvilisi oli ka välisriikidest, näiteks Ameerika Ühendriikidest, Belgiast, Brasiiliast, Hispaaniast, Hollandist, Iirimaalt, Iisraelist, Indiast, Itaaliast, Jaapanist, Kanadast, Leedust, Lätist, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Singapurist, Soomest, Suurbritanniast Šveitsist, Taist Tšiilist ja Venemaalt.

Näiteks 12-aastane Iraagist pärit Lava külastas Pika Hermanni torni. "See on tõepoolest väga ilus. Kui see oleks minu kodu, siis ma tuleksin iga päev siia vaatama. Super ilus," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Lava käib Eesti koolis ja on Eestis elanud veidi üle kolme aasta. Mõnikord mõtleb ta, et tahaks minna Iraaki oma sugulastele külla, kuid teab, et seal on ohtlik.

Riigikogu lahtiste uste päev algas segakoori HUIK! tervituskontserdiga Toompea lossi rõdult. Külalisi tervitas lossi hoovis riigikogu esimees Henn Põlluaas.

Fraktsioonides oli võimalus vestelda saadikutega ning keskpäeval alanud infotunnis sai esitada küsimusi peaminister Jüri Ratasele, siseminister Mart Helmele ja välisminister Urmas Reinsalule.

Kohvikus peetud arutelul vahetasid mõtteid esimest korda riigikokku valitud Kaido Höövelson, Marina Kaljurand, Kai Rimmel, Andres Sutt ja Raivo Tamm. Neid usutles parlamendiliige Enn Eesmaa.

Terve päeva jooksul toimusid lossis ekskursioonid ning oli võimalus külastada Pika Hermanni torni.

Riigikogu ja koolide võistkondade vahelise traditsioonilise mälumängu teema oli "Riigikogu 100".

Saku gümnaasiumi õpilane Mart Nael osales riigikogus toimunud mälumängul õpetaja kutsel. "Meie õpetaja on selline mälumängude huviline ja fanaatik, siis tänu temale me oleme saanud käia väga paljudel erinevatel mälumängudel ja ta kutsus meid ka siia kaasa mälumängule," rääkis Nael.

Õpetaja Kersti Vissovi teine hobi on autogrammid, mida tal on sadu. "Kui nüüd nimetada kõige kuulsamaid, siis kindlasti Itaalia krossisõitja Antonio Cairoli, Neeme Järvi loomulikult, siis kõik presidendid Lennart Merist alates ja siis on selline suusataja nagu kunagi Venemaal oli Galina Kulakova," selgitas Vissov.

"Aktuaalne kaamera" uuris paari kuu eest riigikokku valitud Kristina Šmigun-Vähilt, kas poliitika ikka on seestpoolt samasugune nagu see välja paistab.

"Mul oli eelarvamus, et mida kõvem sa oled, sinu sõna on rohkem peal ja ega teistega nagu väga ei arvestata. Selles ma eksisin. Igaüks, kel on vähegi huvi kaasa rääkida ja öelda oma arvamust, kõik on teretulnud ja seda õhutatakse väga," rääkis Šmigun-Vähi.

Kõik inimesed olid teretulnud riigikogu igasse tuppa. Näiteks EKRE fraktsioonis sai proovida, kuidas sobib Eesti kõige kuulsam kaabu ja kuidas on olla Mart Helme.

Isamaa fraktsioon kostitas külalisi viktoriiniga poliitikute tsitaatidest. Keskerakonna fraktsioonis puhuti juttu ja sai parimaid lehmakomme ja sotsidel oli kohal piltnik.

Eesti keele aasta puhul lugesid NUKU näitlejad Anti Kobin ja Taavi Tõnisson lastetoas ette lugusid Eesti lastekirjanduse kullafondist. Eesti rahvusraamatukogu ja Tallinna keskraamatukogu olid kohal hüpikraamatukoguga. Lastele olid üles seatud lugemispesad ja erinevad töötoad, sealhulgas Eesti teatri- ja muusikamuuseumi töötuba Priuse Piddo.

Laulu- ja tantsupeo aasta puhul sai tantsida koos Leigari rahvatantsijatega. Päeva lõpetas "Tähtede lava" hea tuju kontsert, mida juhtis lauljatar Sissi.

Esimene iseseisvas Eestis rahva valitud esindus – Asutav kogu – tuli kokku 23. aprillil 1919. aastal Tallinnas Estonias. Riigikogu tähistab seda sündmust igal aastal lahtiste uste päevaga. Tänavu toimub üritus 25. mail, kuna sel päeval möödub sada aastat Asutava Kogu jõudmisest Estoniast Toompeale.