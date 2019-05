Ossinovski nimetas lausrumaluseks valitusliidu plaani langetada alkoholiaktsiisi

Riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel on selgunud, et teaduse rahastust püütakse hoida samal tasemel ehk 0,7 protsendi juures SKPst. See aga ei lähe kokku aastaid lubatud eesmärgiga tõsta teadusele ettenähtud raha ühe protsendini SKPst. Teadlased on pettunud ning asuvad korraldama meeleavaldusi.