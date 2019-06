Põltsamaal moodustati maailma suurim elav sinimustvalge

Põltsamaalaste jaoks on Eesti lipu päev oluline püha, sest just seal õmmeldi kokku esimene sinimustvalge lipp, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Näiteks homme hommikust alates on kõikidel viienda klassi lastel lipupäev. Nad käivad läbi kõik Põltsamaa Eesti lipuga seotud kohad: kihelkonnakool, vana kaubamaja, kus see riie osteti," selgitas Tuuli.

Lipupäeva puhul kogunes linnatänavale tuhatkond inimest, kes moodustasid umbes 100 meetri pikkuse Eesti lipu.

"Me ise arvutasime niimoodi välja, et kui tuleks 1000 inimest, siis saaks teha 100-150-meetrise lipu, aga täna hommikul ma hakkasin mõtlema, kui ma vaatasin seda elevust, mis Põltsamaa inimeste silmis oli, et äkki tuleb 2000. No vaatame, pärast pildi pealt võib üle lugeda," rääkis ürituse korraldaja Raivo Suni.

Lipu moodustamises osales ka 93-aastane Silvia. "See on nii oluline asi. Ja Balti keti ajal olin tööl, ei saanud tulla, poeg käis. Nüüd mõtlesin, et tulen ise, käin enne surma ära," rääkis ta.

Kui sinise ja valge rivi oli enam-vähem võrdse pikkusega, siis kõige pikem ja tihedam oli ikkagi mustade riietega inimeste rivi.

Eesti lipu sünnipäevapidustused jätkuvad teisipäeval lipu pühitsemislinnas Otepääl ja Tartus.