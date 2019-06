Õnnetuse järel teatas Nordica, et rehv sai tõenäoliselt viga Kiievi lennujaamas õhku tõustes.

Uibo sõnul on hetkel väga vara öelda, mis oli rehvi purunemise põhjuseks, kuid sellistele juhtumitele järgneb alati uurimine.

"Rehvide purunemisi tuleb lennukitel ikka ette ja seda väga erinevatel põhjustel. Meil pole täna põhjust arvata, et Kiievi betoonplaatidest rada on otsene põhjus rehvi purunemisele," lausus ta ja kinnitas, et lennud Ukraina pealinna jätkuvad plaanipäraselt.

Uibo lisas, et kuna ühe teliku küljes on rohkem kui üks ratas, siis ühe rehvi purunemine kahest ei ole eriti ohtlik.

"Protseduur näeb siiski ette päästemeeskondade täielikku valmisolekut purunenud rehviga lennuki maandumise hetkel ja see lisab kõrvaltvaatajatele kindlasti dramaatilisust. Lennunduses ei jäeta midagi juhuse hooleks," märkis ta.

Kiievist väljunud Nordica lennul number LO8312 õnnestus neljapäeval probleemideta hädamaanduda ja ükski pardal olnud reisijatest ega meeskonnaliikmetest viga ei saanud.