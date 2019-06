Kevadine külm tegi suurt kahju musta sõstra istandustes, mis tähendab, et paljud kasvatajad ei saagi tänavu saaki koristada. Marjaarmastajatele tähendab see marja kõrgemat hinda ja väiksemat valikut.

Margus Palok kasvatab musti sõstraid kahel hektaril. Kui läinud aastal korjas ta oma põllult rekordilise saagi, siis tänavu erilist saagilootust pole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Soo talu peremees Margus Reismann saab näidata üksnes tühje marjakobaraid.

"See aasta on väga lihtne - ilmselt ei pea isegi kombaini käima panema. Ei ole saaki tõenäoliselt," tõdes Reismann.

"Selle aasta saak on väga nigel - enamus musta sõstart on hävinud kevadise külmaga, marjad on suhteliselt tühjad. Eks näis, kas tasub kombaini sisse ajada. Palju on Eestimaal kahjustusi ja kuulda oli, et ka Läti kolleegidel on päris suured kahjud," rääkis Palok.

Maaülikooli Polli aiandusuuringute vanemteadur Ave Kikas ütles, et mustale sõstrale sai saatuslikuks 6. mai külmalaine, mil temperatuur langes kohati alla viie miinuskraadi.

"Kannatada said ikkagi enamasti varasemapoolsed, keskvalmivad sordid, mis olid sel ajal ilusas õites. Vähem on kannatanud hilisemad sordid," lisas ta.

Kikase sõnul mõjutab tänavust saagikust ka läinud aasta põud, mistõttu on marjakobarad pigem viletsapoolsed. Vaatmata sellele ei jää marjaarmastajad päris ilma musta sõstrata.

"Tartumaal on ikka kasvatajaid, kes ütlevad, et saaki on tulemas ja kahjustusi ei olnud, aga kohtades, kust külm käis üle, on saagilootus väga väike," ütles Kikas.

"Mingis osas on veel musta sõstart alles ja selle aasta saagi kohta ei oska öelda, kuidas teistel kasvatajatel on, aga hind võib tõusta. Oleneb, mis turul toimuma hakkab," ütles Palok.