DHL rajab Eestisse oma pakiautomaatide võrgu

DHL Expressi äriüksuse tegevjuht Eestis Kristina Laaneots ütles ERR-ile, et Rävala puiesteele paigaldati esimene pakiautomaat, mis kuulub DHL-i võrgustikule ja kuhu lähevad ainult DHL-i pakid.

Laaneotsa sõnul andis pakiautomaadi võrgustiku rajamisel tõuke muutunud tarbijakäitumine ja praegune turuolukord. "DHL on olnud loomisest saadik orienteeritud rohkem ärikliendile. Viimastel aastatel on erakliendi osakaal väga palju suurenenud ja me otsime võimalusi, et klientidele anda võimalus valida, kust nad oma saadetise kätte saavad. Inimestele mugavuse võimaldamiseks on need muudatused," rääkis ta.

Laaneots märkis, et võrgustikku hakatakse rajama tasa ja targu. "Tasapisi liigume edasi. Me pole tahtnud pakiautomaatide linnakute tekkimisele kaasa aidata. Oleme seni kasutanud oma koostööpartnereid, aga nad pole väga nõus oma võrgustikku avama," rääkis ta.

Laaneots ei soostud ütlema, kuhu ja kui palju lähiajal pakiautomaate paigaldatakse, kuid märkis, et kindlasti ei piirdu ettevõte Tallinnaga.

"Võib-olla pärast esimese ringi paigaldamist leiame, et tuleb asukohta valida või paneme samasse kohta kümme tükki juurde. Numbreid ma ei tahaks välja käia. Kõik on teinus samamoodi, keegi pole tulnud suure paugu ja plahvatusega ja Eesti on kohe kaetud," rääkis ta.

Laanemetsa sõnul ei tähenda pakiautomaatide kasutuselevõtt, et kullereid ettevõttes vähemaks jääks. "Pigem vastupidi. See kergendab küll nende tööd, kuid ei vähenda kullerite arvu, pigem vastupidi, neid on meil kogu aeg juurde vaja," märkis ta.

Pakiautomaatide võrgustik rajatakse koostöös pakirobotite ja -automaatide tootja Cleveroniga, kellega DHL Eesti on juba aastaid koostööd teinud.