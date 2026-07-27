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Logistikafirma DHL ostab Venipaki

Majandus
DHL-i auto, millel pole juhti sees.
DHL-i auto, millel pole juhti sees. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Esmaspäeval sõlmisid Eestiski esindatud Leedu firma Venipak Group ning logistikaettevõte DHL lepingu Venipaki omandamiseks. Venipaki Eesti, Läti ja Leedu filiaalide ostmisega tahab DHL end Baltikumis laiendada, ühendades Venipaki kohaliku taristu oma ülemaailmse võrgustikuga.

Lepingu jõustudes saab Venipakist DHL Groupi üksuse DHL eCommerce osa.

DHL eCommerce omandab lepingu kohaselt 100 protsenti ettevõtte aktsiatest otse Venipak Groupi praeguselt omanikult Nerijus Raudoniselt. Raudonis plaanib pärast tehingu lõpuleviimist keskenduda investeerimisplatvormi Stokex edasiarendamisele ning selle globaalsele varahaldusele.

Venipak on üks Baltikumi suurimaid logistika- ja kullerteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, mille võrgustikku kuulub ligikaudu 800 pakiautomaati, ulatuslik pakkide väljastuspunktide võrgustik ning hästi toimiv pakiveoteenus nii äri- kui ka eraklientidele.

DHL eCommerce saab ühes Venipaki aktsiate omandamisega tugeva kohaliku tarnevõrgustiku regioonis, kus pakiautomaatide ja teiste koduväliste tarneviiside kasutamine on laialdaselt levinud ning e-kaubandus on kasvutrendis, teatas firma.

Lähiaastatel plaanib DHL investeerida Venipaki töötajatesse, laiendada ettevõtte pakiautomaatide võrgustikku, suurendada võtmeterminalide sorteerimisvõimekust ning arendada edasi IT-taristut.

Venipaki Baltikumi kliendid saavad ligipääsu DHL eCommerce'i globaalsele võrgustikule, sealhulgas valdkonna juhtivatele paki- ja tagastuslahendustele ning enam kui 165 000 pakiautomaadile ja väljastuspunktile.

Toimetaja: Mari Peegel

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