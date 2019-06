Pole kahtlustki, et Euroopa 2024. aasta kultuuripealinnaks peab saama Tartu. Esiteks oleks see tartlaste suhtes õiglane, sest nad on oma järjekorda kannatlikult üle kümne aasta oodanud. Tallinn oli kultuuripealinn ja Tallinna järel on Eestis järgmine linn ikkagi Tartu, mitte Narva.

See, et Narva provintsliku ülbusega kultuuripealinna järjekorda vahele trügis, näitab vaid narvakate kasvatamatust. Mõnes teises kultuuriruumis oleks vaheletrügija jalamaid järjekorra lõppu saadetud.

"Narvakad on aga käitunud kui pasatskid peenes linnarestoranis."

Lisaks on tartlased kultuurpealinna tiitli nimel visalt ning liigse ärplemiseta tööd teinud ja vaeva näinud nagu üks õige eestlane peabki tegema. Narvakad on aga käitunud kui pasatskid peenes linnarestoranis, kord valjuhäälselt hoobeldes, kord uut kelnerit nõudes ja lõpuks üritati arvet maksmata jalgagi lasta.

Õnneks nii kaugele asi ei läinud ja Narva on laua juures tagasi. Aga ikkagi on peale seda segadust natuke piinlik silma vaadata presidendile ja naaberomavalitsustele, kes Narvat poolteist aastat tagasi usaldasid ja Narvale kultuuripealinnaks püüdlemisel tuge pakkusid.

Seega, kui Tartu on olnud eeskujuks, kuidas on vaja suureks väljakutseks valmistuda, siis Narva roll on olnud kogu maailmale näidata, kuidas seda pole vaja teha.

Samal ajal peab peab tõele au andes ütlema, et Narvata poleks kultuuripealinna võistluses üldse mingit intriigi. Narva osalemine muutis igava süžeega bürokraatliku asjaajamise lausa hollywoodlikuks vaatemänguks, mille finaalis võib kerjuspoisist saada kuningas või tänavatüdrukust miljonäri abikaasa.

Poolteist kuud tagasi kiirkorras kokku kogutud uus Narva kultuuripealinna tiim annab endale aru, et olukorras, kus Tartule kaotatakse ajas, eelarves ja kogemuses, saab tartlasi üle trumbata vaid nutikusega, pakkudes hindamiskomisjonile täiesti hullumeelseid, aga köitvaid ideid, millele igavas ja väikekodanlikus Tartus lihtsalt ei tulda.

Vastuoluline ja piiripealne Narva selliseid võimalusi pakub, iseasi kas Narva tiimil jätkub jõudu ja unetuid öid kiiksuga ideed allesjäänud pooleteise kuu jooksul tugevaks taotluseks vormida. Kui ei, siis saab kauaoodatud kultuuripealinna tiitli lõpuks ometi Tartu.