2018. aastal moodustatud töörühma saatis ekslinnapea Tarmo Tammiste märtsis enne talle umbusalduse avaldamist laiali.

Vastmoodustatud toimkonda "Narva − Euroopa kultuuripealinn 2024" asus juhtima värske linnapea Aleksei Jevgrafov, märgib ajaleht. Peale tema kuuluvad sinna veel kolm ametnikku: Viktoria Lutus ja Dmitri Vergun kultuuriosakonnast ning Anton Võlitok arenduse ja ökonoomika ametist.

Põhjaranniku andmeil kuuluvad lisaks neile toimkonda Narva ooperipäevade korraldaja Julia Savitskaja, Geneva kontserdimaja kunstiline juht ja ürituste korraldaja Grigori Malõškin, nutikate ideede ja projektide rahastu Prototron tegevjuht Jana Pavlenkova ning Jõhvi kontserdimaja direktor Piia Tamm.

Toimkonda ei kutsutud Narva peaarhitekti Ivan Sergejevit. 2018. aastal oli Sergejev aktiivne kultuuripealinna idee edendaja, ent pärast 2019. aasta alguses lahvatanud skandaali teatas avalikult, et seatud tähtajaks − 1. augustiks − ei jõua enam koostada korralikku taotlust, mis Narvale ihaldatud kultuuripealinna tiitli tooks.

Uue toimkonna esimene istung on kavas esmaspäeval, 22. aprillil ning see toimub Rakvere linnas, mis on Narva ametlik partner teel kultuuripealinna tiitli poole.

Probleemid Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna konkursi lõpptaotlusega tekkisid Narval siis, kui linnavalitsus eesotsas toonase meeri Tammistega küsis möödunud aasta lõpus kultuuripealinna taotluse koostamiseks 210 000 eurot, linnavolikogu aga kärpis seda summat 75 000 euroni, kritiseerides seejuures, kuidas asju aetakse − täpsemini seda, et midagi ei tehta.

Narva linna endised partnerid pealinnast keeldusid puuduliku finantseerimise tõttu piirilinnaga koostööd jätkamast.

Narvale pakub võitluses kultuuripealinna tiitli nimel konkurentsi praegu edukalt oma lõpptaotluse kallal töötav Tartu. Konkursi lõpptaotlused ühes ürituste kavadega tuleb Euroopa konkursikomisjonile esitada 2019. aasta augustiks.