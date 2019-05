Narva kultuuripealinnaks pürgimise eelarve kerkis 140 000 euroni

Seega on Narva kultuuripealinnaks kandideerimise eelarve tõusnud 140 000 euroni. Käesoleva aasta algul kärpis volikogu kultuuripealinna projekti eelarvet ning töö soikus. Nüüd on Narva poliitikud taas kultuuripealinnaks kandideerimist toetama asunud, vahendasid ERR-i raadiouudised ja ERR-i venekeelne uudisteportaal.

"Lõpuks on aru saadud, et kvaliteetse töö tegemiseks on mõnikord ka raha. Teha saab ka viie euroga - ainult et mis sellise toote kvaliteet tuleb. Et teha kõiki asju kvaliteetselt, on meil vaja vähemalt nii palju, kui töögrupp on pakkunud, ja nüüd me saame päriselt ka sellega tööd teha," kommenteeris Narva 2024 projektijuht Ivan Sergejev.

Küsimusele, millises seisu on taotluse koostamine praegu, vastas Sergejev, et kaks kuud on jäänud ning käimas on väga aktiivne töö meeskonna poolt, sealhulgas nii kohtumised nii linnaelanike kui rahvusvaheliste partneritega. "Me arvame, et minimaalsed asjad, on selle raha eest võimalikud."

Probleemid Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna konkursi lõpptaotlusega tekkisid Narval siis, kui linnavalitsus eesotsas toonase meeri Tarmo Tammistega küsis möödunud aasta lõpus kultuuripealinna taotluse koostamiseks 210 000 eurot, linnavolikogu aga kärpis seda summat 75 000 euroni, kritiseerides seejuures, kuidas asju aetakse - täpsemini seda, et midagi ei tehta.

Kultuuripealinnaga seotud teemad olid oluline osa ka linnapea Tammiste umbusaldamise protsessist.

Narvale pakub võitluses kultuuripealinna tiitli nimel konkurentsi praegu edukalt oma lõpptaotluse kallal töötav Tartu. Konkursi lõpptaotlused ühes ürituste kavadega tuleb Euroopa konkursikomisjonile esitada 2019. aasta augustiks.