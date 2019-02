Narva on Euroopa kultuuripealinna tiitli konkursil sattunud väga raskesse olukorda ning linna elanikele mõjub see kindlasti raskelt, ütles siseminister ja kauane Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor Katri Raik.

"Hindan väga väikseks võimalust, et Narva suudab veel Tartuga konkureerida," rääkis Raik neljapäeval rahvusringhäälingule. Tema sõnul on tagasilöögid kultuuripealinna tiitli taotluse koostamisel jätnud väga vähe aega selle õigeaegseks valmimiseks.

Narva taotlus Euroopa kultuuripealinna tiitli saamiseks sattus kahtluse alla, kuna selle koostamiseks palgatud ettevõte Shiftworks loobus taotluse tegemisest rahavaidluse tõttu. Kriitikute sõnul põhjustas selle Narva linnavaolikogu esimehe Irina Janovitši ja võimufraktsiooni esimehe Aleksei Voronovi tegevus, kes on eelkõige huvitatud võimumängudest.

"See on väga kurb lugu. Niimoodi võetakse Narva inimestelt lootus, kui inimesed loodavad millelelgi, aga see kukub kokku," tõdes Raik neljapäeval. "See kukkus läbi, kuna linnavõim ei aja oma asju selgelt ja läbipaistvalt ega ole huvitatud linna arengust, vaid oma asjade ajamisest," rääkis sotsiaaldemokraadist siseminister.

Tema sõnul tõstis president Kersti Kaljulaidi komandeeringud ja töötamine Narvas sealsete inimeste usku ja lootust, kuid see on nüüd taas kadumas.

Raik viitas ka ERR-i kodulehel avaldatud ülevaatele, millest selgus, et Narva on ühe elaniku kohta Eesti kõige vaesem omavalitsus.

"Kust see rikkus siis tuleb, kui me linna inimesi ei kutsu," lisas ta. Kultuuripealinna tiitel oleks üheks initsiatiiviks selle saavutamisel, märkis Raik.

Voronov lubas esmaspäeval ERR-ile, et otsus, kuidas kultuuripealinna taoltuse koostamisega edasi minnakse, tehakse kahe nädala jooksul.

Detailne taotlus kultuuripealinnaks kandideerimiseks tuleb esitada 1. augustiks, misjärel hindab projekte rahvusvaheline komisjon.