Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles ERR-ile, et ideekonkursil otsitakse ajutist lahendust, mis jääb paika umbkaudu viieks aastaks.

"See on sedamoodi lahendus, nagu Koda-tüüpi majakesed, mis juba ilmusid meie sadamaalale," selgitas ta ja lisas, et piirkonda võiks tulla väikseid restorane ja muid võimalusi, mis inimesi kohale meelitaksid.

Vanasadama pikaajalise arendusplaani elluviimiseks on detailplaneeringute menetlus alles algatamisel ja uute hoonete ehitus on pikk protsess. Tallinna Sadam selgitas ideekonkursi tingimustes, et konkursil otsitavaid lahendusi peaks olema lihtne kiiresti ellu viia, need ei tohiks nõuda suuri investeeringuid ja nad peaksid võimaldama mereäärt aktiivsemalt kasutada või lihtsalt silmailu pakkuma.

Ideekonkurss lõppes esmaspäeval ja tähtajaks tuli seitse pakkumist. Žürii, kuhu kuuluvad Tallinna linnaplaneerimise ameti arhitekt Lea Järve, Eesti Kunstiakadeemia arhitekt Karli Luik ning Tallinna Sadama esindajatena nende infrastruktuuri arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal, kinnisvara ärisuunajuht Piret Üts ja infrastruktuuri divisjoni tehnilise osakonna juhataja Rein Karilaid, teeb otsuse hiljemalt 15. juuliks.

Millal valitud lahendust ellu viima hakatakse ja kui palju see maksab, sõltub Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul ideedest ning enne, kui žürii pole töid läbi vaadanud, lahendusi analüüsinud ja otsust teinud, ei saa selle kohta vastuseid anda.

"Tallinna Sadama eesmärk on, et vähemalt üks idee viiakse ellu, et kujundada Vanasadamast koht, kus oleks mõnus aega veeta nii reisijatel kui ka kohalikel inimestel," lausus Arro.

Ideekonkurss puudutas kolme piirkonda: jalakäijate ala Rumbi tänava ringristmiku ja kruiisivärava vahel, Admiraliteedi basseini äärne ala D-terminali poolsel küljel kuni Laeva tänavani ning Lootsi 13-1 hoone välisfassaad ja lähiümbrus. Ideekonkursil osalevad tööd võisid hõlmata kogu ala või ainult osa sellest.

Konkursi autasudeks on ette nähtud 5500 eurot, millest esimene preemia on 3000, teine 1500 ja kolmas 1000 eurot.