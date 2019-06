Eesti börsifirmade tõrksus avalikustada täpsemaid andmeid juhtkonnale makstud tasude kohta on kurikuulus, kuid sellele kombele on tulemas lõpp, sedastab Aivar Hundimägi Vikerraadio päevakommentaaris.

Mai lõpus kiitis valitsus heaks seaduseelnõu, millega kohustatakse börsil noteeritud ettevõtteid avalikustama nii juhtkonna tasustamispoliitika kui ka see, milliseid tasusid kellelegi makstud on.

See on väga hea otsus ning kui see õnnestub seadustada, siis loome eelduse, et Eesti börsifirmade konkurentsivõime pikemas perspektiivis paraneb. Samal ajal ei ole mul usku, et eelnõu riigikogus kiiresti ja takistusteta vastu võetakse. Tõenäoliselt toimub lähikuudel tugev ja aktiivne poliitikute lobistamine valitsuses heakskiidu saanud eelnõu nudimiseks, sest paljud börsifirmade suuromanikud ja juhid ei ole juhtkonna tasude läbipaistvusest huvitatud.

Äripäev koostab igal aastal Eesti börsifirmade juhtide tasude ülevaadet. Seekordsest ülevaatest selgus, et aastaga on Eesti börsifirmade juhtide tasud kasvanud keskmiselt kaks protsenti. Täpset firmajuhtide tasude ülevaadet on aga võimatu saada, sest mitu ettevõtet peidab aruandes neid andmeid.

Kõige keerulisem on saada infot Ekspress Grupi ning Silvano kohta, kes esitavad grupi juhtkonna tasud koos tütarettevõtete juhtide tasudega.

Kuid on ka häid näiteid. Suurima tasu tõi mullu koju Merko Ehituse juht Andres Trink, kelle aastatasu kasvas 20 protsenti 305 633 euroni. Kuusissetulekuks teeb see ligi 25 000 eurot. Läbipaistvusega paistavad silma veel Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadam ning Arco Vara.

Tasude avalikustamise vastased toovad tavaliselt kaks argumenti enda seisukoha toetuseks. Üks nendest puudutab ettevõtte konkurentsivõimet, mis tasude avalikustamise korral halveneks, sest börsifirmade tippjuhte on kergem osta üle, sest nende tasu on turul teada.

"Mida kõrgem on sissetulek, seda väiksem mõju töökoha vahetusel on konkreetse palganumbri muutusel."

See argument ei ole veenev mitmel põhjusel, aga toon praegu välja kõige olulisema. Mida kõrgem on sissetulek, seda väiksem mõju töökoha vahetusel on konkreetse palganumbri muutusel. Kui mõni ettevõte soovib endale palgata tööle näiteks Merko Ehituse juhti ja üritab seda eesmärki saavutada ainult kõrgemat tasu pakkudes, siis tõenäoliselt see katse luhtub.

Teine tasude avalikustamise vastaste argument on palju olulisem. See puudutab privaatsust ja küsimust, kas börsifirma juhtide privaatsuse vähendamine kaalub üles seda kasu, mida saame tema tasu teades. Olen seda meelt, et kaalub, sest juhtide tasude avalikustamine on ettevõtte aktsionäride huvides, sest sunnib senisest põhjalikumalt selgitama juhtkonna tasustamise põhimõtteid.

Ettevõtte juhi ülesanne on kasvatada aktsionäride vara ning tema tasu peaks sõltuma sellest, kui hästi ta suudab seda ülesannet täita. Mulle meeldib juhtimiskonsultandi Mait Raava öeldu, et tippjuhi palk peab olema selline, mis halva juhi kiirelt ettevõttest minema saadab ning head juhti tõhusalt kinni hoiab.

See tähendab, et tippjuhi sissetulekutest märkimisväärse osa peab moodustama tulemustasu, mis sõltub sellest, kui hästi aktsionäride vara kasvab. Kui tippjuht sellega hakkama ei saa, siis on tema põhipalk nii madal, et ta lahkub ise ettevõttest ja vabastab koha võimekamale.

Juhtide tasustamispõhimõtete avalikustamisest tõuseb kasu veel selles osas, et sarnased põhimõtted laienevad paremini kogu organisatsioonile. See tähendab, et mitte ainult tippjuhid ei pinguta aktsionäride nimel, vaid kogu meeskond pingutab.

Samuti suureneb ettevõtte nõukogu vastutus, sest nemad palkavad tippjuhi ja peavad tasustamispõhimõtteid aktsionäridele selgitama.

Kui riigikogu valitsuses heakskiidu saanud väärtpaberituru seaduse vastu võtab, siis tuleb avalikustada täielik ülevaade igale juhile makstavast tasust. Avalikustama peab tasu iga osa ja kogusumma. Tasustamisaruanne esitatakse omakorda üldkoosolekule hääletamiseks.

Aktsionäridel on õigus üldkoosolekul nõuda hääletust selle üle, kas juhtide tegelik tasustamine oli kooskõlas tasustamise põhimõtetega ning aruandes peab selgitama, kuidas on eelneva üldkoosoleku hääletustulemusega arvestatud.

Börsifirmade tippjuhtide tasusid avalikustama sundiv eelnõu aitab jõustumisel kaasa ettevõtete väärtuse pikaajalisele kasvamisele, mis omakorda tõstab pikemas perspektiivis juhtide tasusid. Seni aga, kuni pimesikumäng jätkub, võiks tasude läbipaistvus olla aktsionäride jaoks üks kriteerium erinevate investeerimisvõimaluste vahel valimisel.

