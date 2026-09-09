Otse kell 15.45: kuhu jõudsid õpetajate palgaläbirääkimised?
Kolmapäeval jätkuvad haridustöötajate liidu, haridusministeeriumi ning koolipidajate läbirääkimised õpetajate 2027. aasta töötasu alammäära üle. Kell 15.45 jagavad osapooled kommentaare, kuidas läbirääkimised kulgesid.
Haridustöötajate liidu (EHL) ettepanek on tõsta õpetaja töötasu alammäär järgmisel aastal vähemalt prognoositava riigi keskmise palgani ehk 2312 euroni.
Kevadel toimunud läbirääkimiste esimesel kohtumisel lubas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas taotleda õpetajatele 2027. aastaks 14-protsendist töötasu alammäära tõusu. See tähendaks 2246 euro suurust õpetajate töötasu alammäära.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi