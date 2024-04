Merko ja LHV juhid teenisid eelmisel aastal 50 000 eurot kuus

Börsiettevõtetel on juba kolmandat aastat kohustus avaldada ühes eelneva aasta majandusaasta aruandega ka ülevaade sellest, kui palju nad oma juhatuse liikmetele palka maksid.

Sellise ülevaate eesmärk on suurendada aktsionäride ja võimalike investorite silmis börsiettevõtete usaldust, läbipaistvust ning ka juhtide vastutust.

Tallinna börsile noteeritud ettevõtete palgasaajate tipus figureerivad eeskätt Merko Ehituse ja LHV Grupi juhid, tabeli alumises otsas on aga Harju Elektri ja Tallinna Vee juhid.

Kõige suuremat tasu teenis eelmine aasta Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink, kes teenis nii põhipalka kui lisatasudena kokku üle 600 000 euro ehk ligi 50 000 eurot kuus. 2022. aastal teenis Trink umbes veerandi võrra vähem.

Samas peab võtma arvesse, et kuna Andres Tringi teenistusleping lõppes aasta lõpus, siis maksti talle ka hüvitist selle eest, et ta mõne konkurendi juurde tööle ei läheks. Ühtlasi sai ta ka avansiline osa 2023. aasta eest arvestatud tulemustasust. Praegu on Merko kontserni juhatuse esimees Ivo Volkov.

Ka teised Merko juhatuse liikmed teenisid võrdlemisi palju – Tõnu Toomik kokku 476 000 eurot ning Urmas Somelar seitsme kuu eest 305 000 eurot.

Eften Real Estate Fund oma kahele juhatuse liikmele Viljar Arakale ja Tõnu Uustalule 2023. aastal tasu ei maksnud, sest nad on ka fondivalitseja tegevjuhtkonna liikmed.

Viljar Arakas on fondivalitseja Eften Capital juhatuse liige ning Tõnu Uustalu on Eften Capitali investeerimisosakonna juht. Seega börsifirma majandusaasta aruandest nende tasude kohta ülevaadet ei saa.

Mõni börsiettevõte jagab juhtidele tulemustasuna optsioone

Merko juhtide kõrval teenisid kõrget tasu ka LHV pangajuhid. Erinevalt enamikust börsiettevõtetest, jagatakse LHVs juhtidele tulemustasuna optsioone, mis annavad õiguse soetada kolme aasta pärast LHV aktsiaid turuhinnast odavamalt. Rahaks saavad ettevõtte juhid optsioonid teha kõige varem aga nelja aasta pärast.

LHV juhatuse esimehele Madis Toomsalule väljastati tulemustasuna optsioone näiteks 384 000 euro väärtuses, teistele juhatuse liikmetele 312 000 euro väärtuses. Kui siia juurde arvestada ka Toomsalu põhitöötasu 192 000 eurot, siis küündis pangajuhi eelmise aasta sissetulek kokku 576 000 euroni.

Toomsalu teenis põhipalga ja optsioonidega 2023. aastal 75 000 eurot ehk 15 protsenti rohkem kui aasta varem.

Sarnane optsiooniprogramm on veel ka näiteks Coop pangal. Coopi juhatuse esimees Margus Rink teenis põhitasuna 156 000 eurot, rahalise tulemustasuna 36 000 eurot ning talle väljastati lisaks veel 71 900 optsiooni väärtuses 108 000 eurot. Kokku teenis Rink 2023. aastal 300 000 eurot, mida on 34 000 eurot ehk 13 protsenti rohkem kui aasta varem.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm teenis eelmisel aastal 216 000 eurot, Enefit Greeni juht Aavo Kärmas aga 169 000 eurot. Valdav osa nii Tallinna Sadama kui ka Eesti Energiale kuuluva Enefit Greeni aktsiatest kuulub Eesti riigile.

Kui Merko ja LHV juhtide palk kuutasuna ümber arvutatuna oli ligi 50 000 eurot, siis Tallinna Sadama juht Valdo Kalm sai ligi 18 000 eurot kuus ning Enefit Greeni juht Aavo Kärmas 14 000 eurot kuus. Erinevalt LHV-st või Coopist ei pakuta Tallinna Sadama ja Enefit Greeni juhtkonnale tulemustasuna ka mingeid aktsiaoptsioone.

Pro Kapitali juht Edoardo Preatoni teenis eelmisel aastal kokku 350 000 eurot ehk sama palga kui ka 2022. aastal. Tallinna Kaubamaja Gruppi (uue nimega TKM Grupp) tüüriv Raul Puusepp teenis aga 333 000 eurot ehk 20 protsenti rohkem kui aasta varem.

Harju Elektri juhatuse esimees Tiit Atso teenis eelmine aasta kokku 160 000 eurot, Tallinna Vee juhatuse esimees Aleksandr Timofejev aga 129 000 eurot.

Mõni börsifirma, näiteks Hepsor ja Nordecon ei ole oma tasustamisaruandeid veel avalikustanud.