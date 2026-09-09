Kolm linna esitasid tähtajaks pakkumise suurhalli endale saamiseks

Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti olümpiakomitee (EOK) plaanitav suurhall tuleks nende territooriumile. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõpliku otsuse teeb valitsus.

Kõik kolm linna, kes soovivad multifunktsionaalset suurhalli enda territooriumile, saatsid 1. septembriks ehk tähtajaks EOK-le taotluse.

Täpsemalt esitasid Pärnu, Tallinn ja Tartu asukohapakkumised koos täiendavate dokumentidega, mille põhjal saab nüüd alata pakkumiste võrdlemine, ütles ERR-ile EOK multihalli projektijuht Helen Veermäe.

"Eesmärk on tagada, et kõiki võimalikke asukohti hinnatakse võrreldavatel alustel ning eelkõige nende sisuliste omaduste ja võimaluste põhjal," märkis ta.

Tallinn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde, Veteranide pargi alale Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks reserveerinud maatüki, mis asub Eesti Rahva Muuseumi lähedal Roosi tänaval.

Nüüd algab valiku tegemise protsess. Tänavu mais panid EOK ja kultuuriministeerium kokku ekspertkomisjoni, mis valikuprotsessi juhtima hakkab ning esitab lõpuks valitsusele omapoolsete põhjendustega soovituse.

Esimese sammuna aga valib ekspertkomisjon lähiajal sõltumatu eksperdi, kes viib läbi majandusliku mõju analüüsi, ütles Veermäe.

"Valitav sõltumatu ekspert koostab linnade esitatud materjalide põhjal võrdleva majandusliku mõju analüüsi, kogub vajadusel täiendavaid andmeid ning viib läbi intervjuusid linnade ja teiste oluliste osapoolte esindajatega," lausus ta.

Pärast seda, kui ekspertkomisjon on analüüsi läbiviija kinnitanud, kulub majandusliku mõju analüüsi valmimiseks ligikaudu kolm kuud. Seejärel koostab ekspertkomisjon kokkuvõtte ning esitab valitsusele soovituse sobivaima asukoha kohta, ütles Veermäe.

Valitsusele jääbki lõplik otsus, millisesse linna suurhall lõpuks ehitatakse. Peale seda otsust saab ka selgeks, millal võiks halli ehitus alata ning millal see valmib.

Suurhalli võimalik asukoht Pärnus Autor/allikas: Pärnu linnavolikogu / +Arhitektid

Suurhalli ettevalmistusfaasiga alustas EOK mullu novembris. Muuhulgas on käidud Soomes tutvumas, milline on ühe multifunktsionaalse halli ärimudel.

Suurhalli ideega hakati tõsisemalt tegelema seetõttu, et Eesti sai õiguse korraldada 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistlused. Praegu on Eestis suurim sisehall Tallinnas asuv Unibet Arena, mis võib mahutada kuni 7000 pealtvaatajat.

Valitsus on praegu arutamas järgmise aasta riigieelarvet ja järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegiat. Majandusminister Erkki Keldo ütles teisipäeval "Aktuaalsele kaamerale", et eelarvedefitsiidi vähendamiseks tuleb osa investeeringuid ära jätta.

"Tuleb ära jätta ka investeeringuid, mida võib-olla headel aegadel oleks võimalik teha – hooneid, maju. Me ei saa seda lubada, kui suur osa läheb kaitseinvesteeringutesse," lausus Keldo.