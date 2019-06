Maksu- ja tolliamet treenib koeri keelatud postisaadetisi leidma

Kui toll kontrollib keelatud kauba saatmist kõigis kullerfirmades, siis koostööd tollikoerte treenimise eesmärgil tehakse ainult DPD-ga. Pilootlepinguga saavad narko- ja tubakakoerad kasutada treenimiseks ettevõtte Jõhvi depood, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks sellele, et klientidele antakse maksu- ja tolliametiga lepingu sõlmisega märku, et pole mõtet saata keelatud asju, toob koerte treenimine elevust ka firma igapäevatöösse.

Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid posti teel saata ei tohi. Tubakatooteid võib küll posti panna, kuid neid tohib maksuvabalt ka Euroopa Liidu piires saata vaid väikestes kogustes. Tubakakoerad ongi treenitud reageerima suurtele tubakakogustele.

Toll avastab keelatud saadetisi aina rohkem.

"Kuna kirjade ja postipakkide saamine ja saatmine on niivõrd lihtsaks tehtud, siis see on kasvutrendis. Muidugi kõige teravam probleem on narko toimetamine. Kas teadlikult või tahtlikult tellitakse endale keelatud aineid ja need jäävad postis kinni," rääkis MTA tolliosakonna juhtiv tolliinspektor Virgo Treinbuk.

Muu hulgas on toll postipakkidest avastanud 200 kg khati lehti, 200 LSD-marki ja 500 grammi hašišit.