Charlie Viikberg lahkus Eesti Energiast

Sirendi on varem töötanud SEB pangas erinevatel ametikohtadel 25 aastat ja omandanud seeläbi laialdased teadmised finantsturgudest.

"Eesti Energia on lähiajal käivitamas mitmeid põnevaid projekte nagu näiteks virtuaalne elektrijaam, mis võimaldab meil klientidele raha teenida nende ülearust elektrivõimsust turule vahendades, ning algoritmkauplemine, kuna turud muutuvad järjest keerulisemaks ja ettearvatumaks. Samuti on peagi tekkimas uued turutooted seoses Baltikumi desünkroniseerimisega Venemaa elektrivõrgust," rääkis Sirendi põhjustest, miks ta otsustas Eesti Energia pakkumise vastu võtta.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals tänas Charlie Viikbergi ligi kaks aastat väldanud hea töö eest Eesti Energias ning soovis talle edu uutes ettevõtmistes. "Charlie Viikberg on loonud energiakaubanduse üksuses hea vundamendi eesseisvate väljakutsetega toime tulemiseks. See hõlmab nii uute kauplemismudelite, andmepõhiste tööriistade kui ka meeskonna arendamist," rääkis Vals.

Viikberg ütles, et Eesti Energia energiakaubanduse üksus on kahtluseta Baltikumi parim enda alal.

Eesti Energia energiakaubanduse üksus on regiooni juhtiv energiatoodete kaupleja, kes vahendab turule erinevaid elektritootjaid, pakub turule ligipääsu teistele kauplejatele ning kaupleb täiendavalt õlitooteid, gaasi, süsinikukvoote ning teisi sertifikaate. Energiakaubanduse äriüksus on aktiivne nii füüsilistel energiaturgudel kui ka füüsiliste turgudega seotud finantsinstrumentide turul.