Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi aladel toimuv Mägede Hääl (MH) on jõudnud kolmandasse aastasse, traditsioonist eraldab seda vaid kaks aastat, kuid MH on end juba näidanud muusikapeona, millel on oma kindel nägu, austajaskond ja ka potentsiaali kasvada suuremaks.