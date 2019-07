"Kella 20-ks Moskva aja järgi on leitud 14 hukkunut: neli Nižneudinski, üks Taišeti ja üheksa Tuluni rajoonis. Ekspertiisi hinnangul kuus neist otsesõnu uppus, üks suri raviasutuses alajahtumisse," ütles piirkonna päästeteenistuse ülem Andrei Šutov.

Lapsi hukkunute seas ei ole, 13 neist tuvastatud.

"Teadmata kadunutena on kirjas 13 inimest, sh üks laps. Neist 10 läks kaduma tuluni rajoonis, kolm Nižneudiniski rajoonis," ütles Šutov.

Varem oli juttu 16 hukkunust ja üheksast teadmata kadunust, sh ühest lapsest.

Irkutski oblasti katastroofimeditsiini keskuse andmetel on üleujutuse ajal palunud arstiabi 1258 inimest, sh 87 last. 191 inimest, sh 59 last on alajahtumisega haiglas.

Eriolukordade ministeeriumi andmetel on piirkonnas pärast Ija jõel olnud tammi purunemist vee alla jäänud 96 asulas 10 097 elumaja, kus elab 32 798 inimest, sh 7938 last, ja 6847 suvilat.

Esmaspäeva hommiku seisuga oli endiselt vee all 42 asulat - 23 Tuluni, 14 Tšuni, viis Taišeti rajoonis.

Väidetavalt on tegemist Irkutski oblasti ilmavaatluste saja aasta jooksul suurima üleujutusega, mis sai alguse 24.-27. juuni paduvihmast. Oblastis kehtib hädaolukord.