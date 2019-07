Eelmise aasta 31. juulil sai politsei kell 14.20 teate, et Väike-Karja tänaval tungisid kaks meest kellapoodi, lasid teenindajale gaasi näkku, lõhkusid kapiklaasi, võtsid kaasa käekellad ja põgenesid. Kahju oli 63 000 eurot.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Varese sõnul reageeris politsei röövlite tabamiseks suurte jõududega, hakates Tallinna erinevates piirkondades kontrollima inimesi ja aadresse, kuid toona ei õnnestunud kahtlustavaid kinni pidada.

Politseinikud jätkasid tööd kuriteo avastamiseks, muu hulgas vaadati läbi ja salvestati videomaterjali rohkem kui 50 erinevast Tallinna vanalinnas ja selle ümbruses asuvast turvakaamerast.

Varese sõnul võib läbi vaadatud videomaterjali pikkust võrrelda umbes saja "Tõe ja õiguse" filmiga. Videomaterjali läbivaatamiseks, analüüsimiseks ning esialgse pildi ettesaamiseks kulus uurijatel üle kolme nädala.

"Lõpuks kandis sihipärane töö vilja ning uurijatel õnnestus taastada kurjategijate liikumistrajektoor Tallinna kesklinnas nii mitu päeva enne röövi, röövi ajal kui ka pärast toime pandud kuritegu," kirjeldas politseinik. "Nende sihitu liikumine ja välimus viitasid sellele, et tegemist ei ole kohalike inimestega. Palusime abi teiste riikide ametivendadelt, jätkasime tõendite kogumist ja analüüsimist kohapeal ning selgitasime välja, et röövi konkreetsed toimepanijad olid külalised välismaalt. Politseinikud tuvastasid, et välismaalasi abistasid röövi toimepanemisel kohalikud kurjategijad."

Politseinikud pidasid kohalikud kaasosalistest abistajad kaalukate tõendite alusel mõned kuud pärast röövi kinni ja nad on juba oma karistused kätte saanud. Praeguseks on ka mõlema röövis kahtlustatava välismaalase isikud kindlaks tehtud. Neist üks peeti kinni Austrias Eesti palvel Euroopa vahistamismääruse alusel ning loovutati Eestile juuni lõpus.

Eestis toime pandud röövimiste arv on aastast aastasse vähenenud. "Jõhkraid ette kavatsetud röövkallaletunge tavakodanike vastu praktiliselt ei esine. On üksikjuhtumeid, kuid röövidest elatuvaid kurjategijaid Eesti ei ole," rääkis Hisko Vares.

2018. aastal toimus 2008. aastaga võrreldes viis korda vähem röövimisi. Mullu registreeriti 154 röövimist, millest valdav enamus pandi toime tänaval kannatanu abitut seisundit ära kasutades, näiteks oli kannatanu joobes. Röövimises süüdimõistmise korral ootab kurjategijaid 2–15 aastat vangistust.