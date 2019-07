Maanteeamet on hädas digitaalsete sõidumeerikute kaartide väljastamisega. Neid kaarte vajavad igapäeva-töös kutselised autojuhid. Maanteeamet vabandab autojuhtide ees ning kinnitab, et otsib probleemile lahendust.

"Aktuaalse kaameraga" rääkinud Kalmer töötab kutselise autojuhina Soomes, kuid alates eilsest oli ta sunnitud jääma puhkusele, kuna sõidumeeriku kaardita autojuht töötada ei tohi. Pangakaardisuurusele plastkaardile kogutakse andmed autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta. Kaart kehtib 5 aastat, siis tuleb see uue vastu vahetada. Kalmeri kaart lõpetas kehtivuse 1. juulil, uut kaarti taotles ta 15. juunil maanteeameti e-teenindusest.

"Ma ei ole saanud mingisugust vastust. Nad väidavad ise, et kümne tööpäeva jooksul, lehel on kirjas, et viie tööpäeva jooksul. Teine inimene väidab, et 12 päeva jooksul ja lõpptulemusena ei teagi, millal üldse kätte saan," rääkis Kalmer.

Kalmer on helistanud kõikjale - nii politseisse kui maanteeametisse, vastus on, et kaardita sõita ei tohi, millal tuleb kaart, ei tea keegi. Eile tegi ta Soomes tööandjaga otsuse minna puhkusele, mida oli plaaninud teha septembris.

"Planeeritud puhkus läheb mul tänu sellele untsu. Ja palgas on ka kaotus muidugi," kurtis Kalmer.

Lisaks untsu läinud puhkusele kardab Kalmer kaotada töö.

"Ega siis firma omanikul ei ole vahet, kes selle autoga sõidab. Sõidan mina või sõidab mingi teine mees. Et ega siis ükspäev öeldakse, et pole üldse avaja võib-olla. Kui mul ei ole dokumendid korras. See on ikkagi autojuhi mure, et tal peab olema digitaalne kaart," ütles Kalmer.

Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi tunnistas. et probleemid tekkisid kaartide trükkimisel, kui lepingupartner Trüb Baltic viis tootmise Soome.

"Häired on tingitud sellest, et teadmata põhjusel lihtsalt süsteem osasid kaarte piltlikult öeldes ei võta trükki. Kui nad saadavad tellimuse ära, siis kohapeal selgub alles, et sellest tellimisest on viis või kuus kaarti puudu," selgitas Telliskivi.

Partiidest välja jäänud kaartide arv võib Meelis Telliskivi sõnul ulatuda saja kanti. Tema kinnitusel vaadatakse tellimused praegu käsitsi üle ning otsitakse viga. Kalmeri ees maanteamet vabandab.

"Kui ta ei ole saanud pädevat vastust, siis kindlasti ma vabandan ja kui ta uuesti meiega ühendust võtab, siis me otsime veelkord selle välja, et ta saaks selle asja korda," sõnas Telliskivi.

Meelis Telliskivi soovitas kõigil, kel sama mure, helistada maanteeameti infotelefonile, sinna tuleks jätta oma isikukood ja nimi.