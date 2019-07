Reedese maavärina magnituudiks mõõdeti 7,1 ja neljapäevase 6,4. Maavärinais keegi surma ega raskelt vigastada ei saanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõnel pool põhjustas maavärin tulekahjusid.

Californias juhtunu pole katastroofiline, ent elanikud peavad arvestama maavärinas hävinu taastamisel suurte väljaminekutega. See sunnib kohalikke veel enam küsima, ega kaks ometi kolmandata jää ning uut, veel tugevamat värinat oodata ole. Just nii juhtus 1906. aastal, kus maavärinas magnituudiga 8 sai surma üle 3000 inimese.

"Magnituudiga 6 maavärina tõenäosus järgmisel nädalal on üle 50 protsendi, mõnel pool koguni 60 protsendi ringis. Väga esialgse ennustuse kohaselt on Magnituudiga 7 värina võimalus koguni 11 protsenti," rääkis California tehnikaülikooli seismoloog Lucy Jones.

USA Geoloogiateenistuse hinnangul on senisest tugevama maavärina tõenäosus lähipäevil siiski vaid viis protsenti. Samas ütlevad eksperdid, et juhtunu puhul ei saa lähtuda vaid statistilisest tõenäosusest, vaid peab arvestama ka sündmuste loogikat - kaks maavärinat nii lühikese aja jooksul näitavad, et mingid pinged sügaval maapõues on järele andnud ning kord nihkuma pääsenud kivimassid nihkuvad ilmselt veel mõnda aega edasi.