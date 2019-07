Eerik-Niiles Krossi kahjumis ettevõte pole mitu aastat aruannet esitanud

Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi (Reformierakond) kahjumis ettevõte, mis peab Kõue mõisa, on jätnud kaks aastat järjest majandusaasta aruande esitamata. Kross on üritanud mõisa juba mitu aastat tulutult maha müüa.

Krossile kuulub täielikult või osaliselt kolm ettevõtet: rahvusvahelist konsultatsiooniäri ajav Trustcorp OÜ, Kõue mõisa pidav Kõue Mõis OÜ ja samuti konsultatsiooniteenust pakkuv Infobüroo Firmus OÜ. Neist viimasel möödunud aastal majandustegevus puudus.

Seevastu tegutsesid nii Trustcorp OÜ kui ka Kõue Mõis OÜ. Esimese jaoks oli möödunud aasta edukas: käivet tehti 325 394 eurot ja ettevõte teenis 119 382 eurot puhaskasumit. Seejuures on aastaga ettevõtte kasumlikkus paranenud: 2017. aastal teenis ettevõte 411 269-eurose müügitulu juures 20 893 eurot puhaskasumit.

Trustcorp pakub aruande kohaselt konsultatsiooniteenust strateegilises juhtimises, rahvusvahelistes suhetes ja meedia alal peamiselt klientidele väljaspool Eestit. Mullusest käibest 305 952 eurot tuli teenuste müügist väljapoole Euroopa Liidu riike. Eestis osutas ettevõte teenuseid 19 442 euro eest, mujal EL-is tegevust polnud.

Ettevõttes töötab kaks inimest, möödunud aastal kulus palkadeks 38 826 eurot, mille pealt maksti sotsiaalmaksu 13 433 eurot.

Aasta varem seevastu keskendus ettevõte nõustamisele Suurbritannias, mis andis sisuliselt kogu nende käibe - 410 439 euro eest. Siis aga jäi fookusest välja Eesti ja ka väljaspool EL-i äriline tegevus praktiliselt puudus (müügikäive 730 eurot).

2017. aastal töötas ettevõttes samuti kaks inimest, kelle palgakulu moodustas 80 000 eurot, mille pealt tasuti sotsiaalmaksu 26 918 eurot.

Ettevõttel on kogunenud jaotamata kasumit kokku 804 748 eurot, mille juhatus otsustas taas jätta jaotamata.

Ettevõte teatab tegevusaruandes, et 2018. aastal pandi suurimat rõhku uute kliendilepingute ettevalmistamisele ning nende teenuste vastu on jätkuvalt väga suur nõudlus. Ettevõtte hinnangul on nad suutnud seniste klientide silmis oma võimekust tõestada, mis kindlustab jätkuva vajaduse nende teenuste järele ja sillutab teed uute kliendilepingute sõlmimiseks.

Eerik-Niiles Kross töötas enne konsultatsiooniettevõtte loomist riigi luurekoordinaatori, diplomaadi ja president Lennart Meri nõunikuna. Muuhulgas on ta nõustanud ka Gruusia valitsust. 2008. aastal pälvis Kross president Toomas Hendrik Ilveselt Valgetähe III klassi teenetemärgi luurekoordinaatorina tehtud töö eest Eesti NATO-ga liitumisel.

Kahjumis ettevõtte aruanded puudu

Seevastu Kõue mõis OÜ ei ole tähtaegselt esitanud majandusaasta aruannet ei möödunud ega ka 2017. aasta kohta.

Kuna tegemist on Trustcorp OÜ sidusettevõttega, selgub ettevõtte tegevusaruandest, et majutus- ja toitlustusettevõtet pidava Kõue mõis OÜ müügitulu oli möödunud aastal 413 784 eurot. Aastaga on käive langenud: 2017. aasta müügitulu oli 569 719 eurot.

Kui suur on aga mõisat pidava ettevõtte kahjum, aruandest ei selgu.

Viimati esitas ettevõte oma majandusaasta aruande 2016. aasta eest ning siis oli ettevõtte käive 440 500 eurot ja kahjum 251 531 eurot. Samas suurusjärgus olid ettevõtte käibed ja kahjumid ka varasematel aastatel. Praegu on ettevõttel riigi ees 147 069-eurone maksuvõlg, mis on 138 221 euro ulatuses ajatatud. Ulatusliku maksuvõla ajalugu on ettevõttel aastate pikkune.

Miks riigikogu liige oma ettevõtte majandusaasta aruanded esitamata on jätnud, ei õnnestunud teada saada. Ettevõtte telefonil vastanud naisterahvas teatas, et Eerik-Niiles Kross on Eestist ära ja ei pruugi naasta enne augusti lõppu. Naishääl soovitas saata küsimused meili peale, ent ka sedasi ei tulnud ERR-i päringule vastust mitme päeva jooksul.