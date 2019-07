Juhtum leidis aset 18. juunil, kui Colombia ja Ecuadori ranniku lähistel patrullimas olnud USA rannavalve (poolsõjaväeline asutus United States Coast Guard (USCG)) lennuk märkas vees kahtlast allveesõidukit, vahendas Vice News.

Olukorda saadeti uurima rannavalvelaev USCGC Munro. Videos on näha, kuidas kõigepealt hüppab allveelaeva peale üks rannavalve teenistuja ning asub rusikaga endiselt sõitva aluse luugi pihta taguma. Seejärel liituvad temaga kolm kolleegi ning video lõpus on näha, kuidas allveelaevas viibinud kahtlustatav välja ilmub ja alla annab.

Allveelaevas viibis kokku viis narkosmugeldajat, kes on kõik praeguseks kohtu alla antud. Samuti selgus, et allveelaeva pardal oli umbes 7700 kilogrammi kokaiini.

Ladina-Ameerika narkokartellid kasutavad sageli USA-sse narkootikumide vedamiseks allveelaevu ning see on ka üks põhjustest, miks USA rannavalve alused oma piiridest nii kaugel patrullimas käivad. Üldjuhul on smugeldajate allveelavad siiski madala kvaliteediga ning sageli ise valmistatud, mis tähendab, et pikka aega nad vee all, rääkimata suurtest sügavustest, viibida ei saa. Ka äsja tabatud allveelaev liikus tegelikult osaliselt veest väljas.

Sellest hoolimata jääb suur osa smugeldajate allveelaevadest tabamata ning kuna patrullitav piirkond on väga suur, saab USA rannavalve kätte umbes 11 protsenti sellistest narkoalustest.

Kätte saadud kokaiini võib olla väärt umbes 232 miljonit dollarit, märkis USA rannavalve.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I — U.S. Coast Guard (@USCG) July 11, 2019