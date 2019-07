Männiku lasketiirus ehitatakse välja uus NATO nõuetele vastav takistusriba

"Uus ehitatav NATO standardile vastav takistusriba avardab tunduvalt võimalusi.

Tiir on pidevas arengus ja sellest hetkest, kui see läks Kaitseliidu kätte 1999. aastal on see muutunud tundmatuseni," ütles ERR-ile lasketiiru juhataja Aavo Pekri.

Männiku lasketiiru hakati kasutama juba 1978. aastal. Pekri meenutas, et toona valmis planeeritust vaid kolmandik.

"Nüüd oleme seda kolmandikku kogu aeg sisukamaks ja ohutumaks muutnud. Tulemusena oleme saanud siia päris palju rahvusvahelisi ja olulisi võistlusi. Rahvusvahelise laskespordi nõuded on pidevas muutumises ja nii ka meie. Samuti on ohutusnõuded oluliselt muutunud," rääkis Pekri.

Ta selgitas, et ohutusnõuete osas püüab Männiku lasketiir olla ajast ees, mitte jooksvalt olukorda parandada.

"Selles osas oleme astunud pigem sammu eespool ja püüdnud arvestada ka naabritega. Naabreid aina lisandub ja pahameelt samuti. Suur osa tehtud investeeringutest on ohutuse, mürasummutuse ja keskkonna kaitsele suunatud," rääkis Pekri.

Lasketiiru uuenduste hinda on Pekri sõnul väga keeruline määrata. Eelmine ehitus etapp, mis valmis selle aasta alguses läks maksma 1,7 mljonit eurot.

"Praegune takistusriba ehitus läheb maksma natukene üle 200 000 euro, vajadused edaspidiseks on samuti olemas. Samas on väga oluline ka riigi, sponsorite ja sõbralike laskurite ja ettevõtete panus, mida ei saagi alati rahas hinnata," rääkis lasketiiru juhataja.

Lasketiiru kasutus sõltub seal parajasti tehtavatest töödest. Eelmisel aastal oli praktiliselt kogu tiir renoveerimistööde tõttu suletud aga aasta lõppedes kogunes siiski 22015 külastust. Enne suuremat remonti oli külastusi keskmiselt 25 000.

"Sellel aastal on juba võimalusi lisandunud ja lisandub veelgi ehk külastajate hulk võib kergesti 30 000 piiri ületada. Samas kuna tiirus on võimalik läbi viia erinevaid kohalikke ja rahvusvahelisi võistlusi, siis teisalt on jälle tiiru tavakasutajal keerulisem endale sobilikku aja akent leida," rääkis lasketiiru juhataja Aavo Pekri.