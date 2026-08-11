Tallinn pakub kaitseliidule linnahalli lasketiiru rajamise võimalust

Järvani sõnul saatis ta kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisva linnahalli jäähalli saaks soovi korral rajada lasketiiru.

"Kuna Tallinnas ei ole kaitseliidul lasketiiru, vaid kõik Tallinna maleva liikmed käivad Männikul, mis jääb Tallinna halduspiiridest välja, siis pakkusin variandi, et kui Tallinna malev ja kaitseinvesteeringute keskus näevad vajadust, siis Tallinnaga oleme kindlasti nõus ja avatud selleks, et jäähalli, mis on aastaid kasutuna seisnud, saaks täiendava investeeringu kaudu tekkida siselasketiir," lausus Järvan.

Kuidas seda teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu selge, kuid tegu oleks ajutise lasketiiruga, mida saaks kasutada nii kaua, kui Tallinn on välja mõelnud, mis linnahallist üldse saab.

"See on osa suuremast protsessist, mida Tallinn linnahalliga teeb. Aga ükskõik millise tee Tallinn koos erasektoriga valib, siis suure tõenäosusega (järgmisteks) aastateks jääb auk selleks, et Linnahallis oleks ajutine kasutus. Ja miks mitte kasutada seda riigikaitseoskuste arendamiseks," ütles abilinnapea.