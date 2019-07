Följeton. Eesti võtab kasutusele e-varjupaiga

"Meie põhimõte on kogu aeg olnud, et abivajajaid tuleb aidata nende asukohamaades. Uuenduslik ja säästlik e-varjupaik võimaldab seda teha hoolimata sellest, kus varjupaigataotleja juhtub parasjagu hädas olema," sõnas siseminister Mart Helme pärast kohtumist Euroopa Liidu kolleegidega, kelle Eesti innovaatilisus oli taas kord pahviks löönud.

E-varjupaiga keskne idee on, et varjupaika vajavad inimesed saavad selle kodukohast lahkumata. Seega võivad e-varjupaiga saanud arengumaade elanikud mugavalt oma igapäevase eluga edasi minna ilma tüütu rändeta kultuuriliselt võõrasse keskkonda.

"E-varjupaiga saamine on lihtne ning soodne. Selleks pole vaja isegi arvutit. Piisab vaid nutitelefonist, mis on rahvusvahelise telepildi järgi otsustades nagunii olemas kõigil Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika elanikel. Kõik nad võivad juba algaval nädalal taotleda Eesti e-varjupaika vastava äpi kaudu, mis eksisteerib nii Androidi kui ka iOS platvormi seadmetele," räägitakse valitsuse infobüroost varjamatu uhkusega.

Valitsuse otsuse kohaselt saab e-varjupaiga pea iga taotleja. Varjupaigast jääb inimene ilma vaid juhul, kui on vastanud jaatavalt ühele järgnevatest küsimustest.

"Kas te olete tegelenud või kavatsete hakata tegelema:

rahvusvahelise terrorismiga; narkokaubandusega suures või eriti suures ulatuses; laste seksuaalse ärakasutamisega; Ahto Lobjaka arvamuslugude lugemisega muul kui eesti keele õppimise eesmärgil?"

Siseminister Mart Helme sõnul on uuenduslik e-varjupaiga süsteem lisaks kõigele muule ka humaanne.

"Ära jääb oma vähese vara müümine, raha andmine inimsmugeldajatele ning uppumisoht Vahemeres. E-varjupaiga kohta võib täie kindlusega öelda, et see säästab mitte ainult närve, vaid ka elusid. Ma olen kindel, et järgmisel aastal on Eesti valitsusel Nobeli rahupreemia saamiseks väga head šansid."

Mobiilirakenduse olemasolust hoolimata kavatseb Eesti saata 50 000 esimesele e-varjupaigataotlejale tasuta kingitusena ka ID-kaardi lugeja.

"Pärast e-varjupaiga saamist on kaardilugeja võimalik riputada näiteks koduse savionni ukse kohale amuletiks, mis kaitseb nii kurjade vaimude, vaenlaste, epideemiate kui ka näljahädade eest. Selline käegakatsutav positiivne mõju peaks e-varjupaiga populaarsust veelgi lisama," usub valitsuse rändenõunik Anna Minna.

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.