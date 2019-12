Följeton: 2019. aasta loetumate uudiste TOP 20

Detsembri lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg, sest planeet Maa on taaskord teinud ühe tiiru ümber Päikese ning ei põrganud ka sel aastal ühegi suurema taevakehaga kokku. Selle suurepärase sündmusetuse tähistamiseks tuleb avaldamisele 2019. aasta loetumate uudiste TOP 15.

Hoiatuseks olgu öeldud, et number 4 võib sind šokeerida ja põhjustada kerget vasektoomiat.

Mart Helme valetas lastele, et Jõuluvana on olemas

Opositsioonipoliitikute kätte jõudis helisalvestis, millelt on selgelt kuulda, kuidas Mart Helme lubab riigikogu külastanud õpilastele, et Jõuluvana toob kinke ainult siis, kui nad on terve aasta käitunud korralikult. Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles oma repliigis, et lastele valetamine on andestamatu – Jõuluvana pole olemas – ning eeltäidetud umbusaldusavaldus jõuab riigikogusse viie minuti jooksul.

Küsimusele, kas umbusaldamise protseduuri sedasi ei devalveerita, vastas Reformierakonna juht eitavalt. Kaja Kallas lubas ka edaspidi analüüsida igat väiksematki puhitust, mis Mart Helme tuharate vahelt inimkõrvale registreerub.

Ekskantsler Illar Lemetti kuulutatakse pühakuks

Rooma paavst kuulutab härra Lemetti pühakuks 29. detsembril kanoniseerimise missal, kus papa Franciscus annab talle isiklikult üle ka püha usaldusavalduse. Teadaolevalt on tegu esimese elava pühakuga ning püha Illari poole saavad oma igapäevastes õigusabipalvetes pöörduda kõik, kes ei soovi oma ülemuste jaburaid, ent seaduslikke suuniseid täita.

Kantsler Lemetti kuulutati ajakirjanike poolt õndsaks kohe pärast vallandamispaberi allkirjastamist. Sama protseduur läheb arvesse ka esimese imeteona, mille tunnistajaks on kogu Eesti rahvas. Teise imeteona on üles tähendatud Mart Järviku tagandamine, mille tunnistajaks olid need inimesed, kes veel jaksasid seda saagat jälgida.

Apteegireform saab täiendused

Kõigile osapooltele suure üllatusena tulnud viis aastat planeeritud apteegireform saab pärast koalitsioonipoliitikute isiklikke kohtumisi huvigruppidega värsked täiendused. Uus seadus näeb ette, et apteeki tohib pidada ainult meessoost kodanik, kelle eesnimi on Margus ning kelle sünniaasta jääb vahemikku 1963 – 1965.

Uues kiirete ja vihaste filmis sõidetakse 35 miili tunnis

Universal Pictures andis teada, et populaarsest rullnokkade filmist "Kiired ja vihased" valmib tänapäevane uusversioon "Aeglased ja rahulikud", kus kõik karakterid järgivad liikluseeskirju.

Peategelane ei sõida kunagi kiiremini, kui piirang ette näeb, aitab raskete kompsudega vanaprouad üle tee ning maksab alimente õigel ajal. Linateose kurikael, kes ületas ristmiku vilkuva rohelise tulega, tunnistab oma roima ise politseile üles, kui saab neilt musta jõulukaardi.

Valijad on hämmingus – miks nad ometi ei valinud Rahvaliitu

Saku Õlletehase tellitud uuring paljastas, et valijad oleks omal ajal otsustanud Eestimaa Rahvaliidu kasuks, kui nad oleks ette teadnud, et partei nimi on tulevikus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Antud küsitlus kinnitab kõigi turundajate väiteid, et bränd on oluline.

Inimesed käiks rohkem teatris, kui see poleks nii neetult igav

A. Le Coqi tellitud uuring paljastas, et teatris on üsna tülikas käia ja etendused on nii igavad, et 37 protsenti külastajatest tahaks endal silmamunad peast välja kratsida ning need teise istmerea snoobidele sülle visata. Ainus, mis takistab seda tegemast, on konjakipaus etenduse keskel. Sama uuring teatas, et palju lihtsam on kodus õlut juua ja telekat vaadata.

Suurte telekanalite aastavahetusprogrammid on üllatusi täis

ETV pressiteade andis teada, et aastavahetusel tasub teler ETV peale lülitada, sest oodata on midagi täiesti uut. Kavas on lustakad saated kanali arhiivist, muusikapalad armastatud artistidelt ning meeleolukad intervjuud ja piinlikud eksperimendid kuulsustega, kes räägivad oma uuest tootest ning naeravad vanade toodete üle 1990. aastatest. Oodata on ka üllatusi (president Kersti Kaljulaid)!

Kanal 2 pressiteade andis teada, et aastavahetusel tasub teler Kanal 2 peale lülitada, sest oodata on midagi täiesti uut. Kavas on lustakad saated kanali arhiivist, muusikapalad armastatud artistidelt ning meeleolukad intervjuud ja piinlikud eksperimendid kuulsustega, kes räägivad oma uuest tootest ning naeravad vanade toodete üle 90-ndatest aastatest. Oodata on ka üllatusi (president Kersti Kaljulaid)!

TV3 pressiteade andis teada, et aastavahetusel tasub teler TV3 peale lülitada, sest oodata on midagi täiesti uut. Kavas on lustakad saated kanali arhiivist, muusikapalad armastatud artistidelt ning meeleolukad intervjuud ja piinlikud eksperimendid kuulsustega, kes räägivad oma uuest tootest ning naeravad vanade toodete üle 90-ndatest aastatest. Oodata on ka üllatusi (president Kersti Kaljulaid)!

Maalehe välispoliitika horoskoop USA presidendikandidaatidele aastaks 2020

Kui oled sündinud kaksikute tähtkujus ja su nimi on Donald Trump, siis sa võidad presidendivalimised. Kui oled sündinud jäära tähtkujus ja su nimi on Tulsi Gabbard, siis erakonda vahetades avaneks sulle uuel aastal palju rohkem võimalusi reisimiseks ja poliitiliseks karjääriks.

Uus "Jõulutunnel" kogub raha Estonian Voices kollektiivile päris muusikainstrumentide ostmiseks

Tänavune "Jõulutunnel" saab kohe jätku ja korjab nüüd raha tuntud a capella ansamblile Estonian Voices, kes liikmete sõnul ei jaksa enam oma häälepaeltega erinevaid muusikainstrumente interpreteerida. Kogutud raha läheb ehtsate pillide ostmiseks.

"Ma olen nii tüdinenud olemast oboe ja saksofon," ütles seksteti liige Mikk Dede. "Muudkui tee tuu-tuu, shuubi-duubi, paa paa paa, düü düü düü. Ma ei taha enam olla objekt."

Valeuudiste kirjutaja vabandab valetamise pärast

Lubasin lugejatele TOP 20 nimekirja loetumatest uudistest. Ma valetasin ja ma vabandan. Seejärel lubasin, et tuleb TOP 15 nimekiri. Ma valetasin jälle ja ma vabandan. Tegin seda raha pärast ning mul on väga kahju ja häbi, kuni avaneb uus võimalus. Toredat aastavahetust!