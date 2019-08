Följeton: Keskerakond ja EKRE teatasid sotsiaalmeedias oma lahkuminekust

"Tahtsime, et sõbrad kuuleks seda otse meilt, mitte seltskonnakroonika leheveergudelt," seisab südantlõhestavalt avameelses postituses. "Oleme EKRE-ga otsustanud, et meie ühine teekond, mis tõi nii naeru kui pisaraid ning enamjaolt mõlemat korraga, on nüüd läbi. Anname siinkohal ka teada, et ei soovi meediaga oma isiklikke suhteid arutada ning palume selles osas alandlikult privaatsust."

Keskerakonna teade sotsiaalmeedias. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia

Kuna meie toimetus ei pea privaatsust millekski ja kumbki osapool kõnedele ega meilidele ei vasta, siis võtsime ühendust tunnustatud kehakeeleeksperdi Annika Ussiõliga, kes soostus lahkelt oma kommentaare jagama.

Annika Ussiõli omandas Tallinna ülikoolis 2017. aastal kehakeeleeksperdinduse doktorikraadi kurikuulsa dissertatsiooniga, milles uurib keskmise sõrme pikkuse seost sooviga seda kogu maailmale eksponeerida.

Doktor Ussiõli, mida te arvate Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna lahutuse tagamaadest?

Mul on doktorikraad kehakeeleeksperdinduses – ma ei tegele arvamuste vaid faktidega. Ning fakt on, et partnerite kehakeel räägib enda eest. Romanss töökohal on niigi nugade peal kõndimine, aga kui osapooled töökohustusi täites ei hoia kordagi käest kinni, on see selge märk suhete jahenemisest.

Algus oli ju tormiline…

Armastus, mis põleb alguses väga heleda leegiga, ei saagi tihtipeale kaua kesta. Keskerakond ja EKRE kohtusid riigikogu kevadpäevadel, kus hormoonide möllus tehakse sageli rutakaid otsuseid. Teate küll, loodus hakkab roheliseks minema, linnud laulavad akna taga ning linna peal jalutavad õnnelikud paarid, kuid endal on hinges üksildus.

Siis aga pilgud kohtuvad, sädemeid pillub, manustatud on ka parajas koguses muid piiritusjooke ning ühtäkki avastate hommikul end ühises telgis koalitsioonilubadusi jagamas.

Ja siis illusioonid purunevad?

EKRE võis algul tunduda enesekindla alfaisasena, kes rusikaga lauale lüües valjuhäälselt oma vaadete eest seisab, aga ühe ja sama trikiga kaugele ei sõua. Kui sa sõidad vana Passatiga ja su ainsaks unistuseks on liisida veidi uuem Passat, kui ülemus palka tõstab, siis see ei hoia veetlevat vähemalt 8 punkti välimusega parteid kaua kinni.

Eriti siis, kui ümberringi tiirutavad palju parema prospektiga kosilased?

Keskerakond tahab peakontoris peeneid brantše korraldada, mitte tõrvikuvalgel lihtlauselisi manifeste kirjutada. Ühest küljest ei peaks sa enam viisakamal sündmusel Törleyga piirduma, vaid võiksid lubada ka Veuve Clicquot' ninakarvu kõdistavaid mulle, mida Reformierakond kindlasti suudab pakkuda, kuid teisalt on oht oma jalast kaotada püksid, mis matriarhaalses suhtes siiani sinu sääri kaunistasid.

Sellegipoolest, olgem ausad – kas sa tutvustaksid endist peigmeest oma vanematele või kardaksid, et ta võib igal hetkel mõne väärikas eas sugulase juubelilauas rääkida kohatu anekdoodi, mis on suunatud temast erineva melaniinisünteesiga imetajate vastu?

Olen kindel, et väärikas eas sugulased siiski hindavad neegrinalju. Kui aga kosilastest rääkida, siis on ju ka võimalus, et sotsid tulevad voodisse kolmandaks.

SDE on antud olukorras rohkem nagu kampsunis ja tuhvlites beetaisane, kelle õlal on tore nutta, aga kes kõhus liblikaid lendama ei pane. Suhe Reformierakonnaga saaks kindlasti olema monogaamne – no vähemalt Keskerakond ootaks kenasti kodus ja valmistaks õhtuks täidetud paprikaid, kuni Reform tööl sekretäriga köögiinterjööri najal nahistab.

Mis saab aga Keskerakonna ja EKRE ühisest beebist Isamaast?

Ilmselt läheb hooldusõigus jagamisele. Ma olen küll teadlane ja kuluaaride jutte ei usu, aga väidetavalt jättis Martin Helme eeltäidetud külastusgraafiku juba Helir-Valdor Seederi lauale. Ning Isamaa kehakeel – ristatud käed põimituna lemmikmänguasja ümber – ütleb meile, et selline korraldus pole talle meelepärane.