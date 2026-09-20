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Trump lubas tõrjuda AI arengu pidurdamise katsed

Välismaa
USA president Donald Trump oma lennukis ajakirjanikega vestlemas.
USA president Donald Trump oma lennukis ajakirjanikega vestlemas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ANNA MONEYMAKER
Välismaa

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris laupäeval teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid, öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist ning teatas uue tehisintellekti üksuse (AI Force) loomisest.

Trump, kes on sattunud vastasseisu avalikkuse kasvava skepsisega tehisintellekti suhtes ja tööstusharu juhtide tõsiste hoiatustega, ütles, et liberaalid tahavad tehisintellekti (AI) hävitamist või purustamist.

"Mina, Ameerika Ühendriikide presidendina, ei seisa käed rüpes ega lase sel juhtuda," kirjutas ta oma sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial. "Me ei takista ega lämmata mingil moel selle uskumatu tööstuse kasvu. Pigem me hoiame, aitame ja valvame seda, kui see kasvab!"

Trump lisas selgitamata, et loob tehisintellekti üksuse AI Force, mille ülesanne on otsida tema sõnul "HALBU" tegijaid, ning teatas, et nimetab peagi ametisse tehisintellekti koordinaatori ehk "tsaari".

Trumpi viimane jõuline tehisintellekti kaitsekõne tuli hoolimata asjaolust, et küsitluste kohaselt on ameeriklased suures osas vastu energiakulukate andmekeskuste, mis on tehisintellekti mootoriteks, ehitamisele oma kogukondadesse.

Samal ajal kui sõda Iraaniga venib ja ameeriklased maadlevad selle põhjustatud inflatsiooniga, on Trumpi toetusreiting madal.

Küsitlused viitavad, et tema Vabariiklik Partei võib novembri vahevalimistel kaotada kontrolli esindajatekoja ja võib-olla ka senati üle.

Trump toetab tehnoloogiat kindlalt ka hoolimata laialdastest hoiatustest, isegi tööstusharu tippjuhtidelt, et tehisintellekti areng on liiga kiire ning tehnoloogia võib peagi ohustada inimkonna ellujäämist, kuna üha nutikamad tehisintellekti agendid väljuvad need loonud inimeste kontrolli alt.

Viimati andis häirekella endine tehisintellekti teadlane Jacob Coxon, kes töötas enne tagasiastumist AI-firmas Anthropic, kui ta kirjeldas, kuidas tehnoloogia arendajad siiralt usuvad, et see võib kõik inimesed kümnendi lõpuks tappa.

Trump on hukatusejutu korduvalt tagasi lükanud, nimetades seda pettuseks – termin, mida ta kasutab sageli kriiside või probleemide puhul, mida ta ei suuda kontrollida.

President ütles, et Ühendriigid ei saa endale lubada tehnoloogiavõidujooksu kaotamist Hiinale, ning kirjutas, et ainsad vajalikud kaitsemeetmed on "TUGEV JA TARK (kõrge IQ-ga!) PRESIDENT ning USA-l on see kuhjaga olemas!".

Ühes teises laupäevases sotsiaalmeediapostituses mõtiskles Trump selle üle, kas tehisintellekt on täpne termin, pakkus enda sõnul küsitluses välja kolm alternatiivi ja palus inimestel oma arvamust avaldada.

Need kolm on ülimuslik intellekt, äärmuslik intellekt ja kõrgeim intellekt, kirjutas Trump.

"See on küsitlus ja ma oleksin tänulik, kui kõik hääletaksid! Mis on parim nimi sellele aina kasvavale "revolutsioonile"?"

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

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