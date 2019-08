Följeton: kutse juubelile ehk kuidas tänapäeval sugulastega pidu pidada

Armas sugulane, oled oodatud meie armastatud vanaisa Karla 100. juubelipeole! Et pidu paremini sujuks, on kutsele lisatud ka juubelipeo kava.

KAVA

1. Saabumine.

2. Juubilari õnnitlemine koos "Ta elagu!" laulmisega.

3. Istutakse lauda. Külm toit.

4. Vaba vestlus. Tädi Marta meenutab suvist reisi Türki.

5. Onu Juhan katkestab Marta jutu ja küsib, et "No mida te sellest Vaheri-asjast ka arvate?" ja esineb pikema sõnavõtuga teemal, et mida ta sellest Vaheri-asjast ka arvab.

6. Isa Andrus teeb ettepaneku võtta Karla terviseks.

7. Võetakse Karla terviseks.

8. Karla meenutab esimest sünnipäeva, mida ta mäletab.

9. Tädi Liisu katkestab Karla meenutuse ja hakkab rääkima EKRE-st.

10. Karla pojapoeg Madis katkestab tädi Liisu jutu ja hakkab rääkima EKRE-st.

11. Tädi Liisu katkestab pojapoeg Madise jutu ja hakkab rääkima EKRE-st.

12. Pojapoeg Madis jookseb nuttes saalist välja.

13. Isa Andrus teeb ettepaneku võtta Karla teise jala terviseks.

14. Võetakse.

15. Soe toit.

16. Sooja toidu katkestab naabrimees Ilmar, kes hakkab rääkima kliima soojenemisest.

17. Kõik kuulavad, toit jahtub.

18. Pojapoeg Madis jookseb nuttes saali tagasi.

19. Naabrimees Ilmar jätkab juttu kliima soojenemisest.

20. Ilmari jutu katkestavad Karla klassikaaslased Juta, Tiit, Rinaldo ja klassijuhataja Laine, kes hakkavad läbisegi rääkima EKRE-st.

21. Isa Andrus teeb ettepaneku võtta Karla kolmanda jala terviseks.

22. Kõik naeravad. Piinlik vaikus.

23. Vaikuse katkestab strippari etteaste.

24. Kutsutakse kiirabi ja vanaisa Karlale antakse esmaabi.

25. Kiirabiarst istub lauda ja teeb ettepaneku rääkida veidi EKRE-st.

26. Kiirabiautojuht vastab talle sooviga rääkida veidi Reformierakonnast.

27. Kutsutakse välja teine kiirabibrigaad ning esimese kiirabibrigaadi arstile ja autojuhile antakse esmaabi.

28. Tort.

29. Vanatädi Emmeliine esineb ettekandega tortide valmistamisest, hinnast ja söömisest Nõukogude ajal.

30. Isa Andrus katkestab Emmeliine jutu ja teeb ettepaneku võtta käsile Eestis valitseva korralageduse kaotamine.

31. Kõik võtavad.

32. Üldise sumina käigus ununeb koosviibimise põhjus ja mängitakse maha pruudipärg.

33. Muusikalise vahepalaga esineb pisike $a$$.

34. $a$$i esinemise katkestab vennapoeg Peeter, kes hakkab rääkima EKRE-st.

35. Plaksutatakse ning lauldakse "Kas ema südant tunned sa".

36. Pojapoeg Madis jookseb saalis nuttes ringiratast kuni läheb rikki.

37. Isa Andrus annab ülevaate sellest Vaheri-asjast ja teeb ettepaneku võtta.

38. Kõik võtavad, välja arvatud Siim, Toomas, Lennart, Tõnu ja Karla vanem õde Aino, kes hakkavad selle Vaheri-asja pärast omavahel kaklema.

39. Aino seisab võidukalt Siimu, Toomase, Lennarti, Tõnu ja Karla liikumatute kehade otsas ja deklareerib, et ta on kolhoosi ajal hullemaidki asju näinud.

40. Isa Andrus teeb ettepaneku võtta.

41. Ema Regina teeb vastuettepaneku.

42. Isa Andrus paneb ettepaneku hääletamisele.

43. Ema Regina paneb isa Andrusele salatikausiga vastu pead.

44. Vanaema Aita ütleb, et talle nüüd aitab.

45. Vanaisa Karla avaldab Aitale umbusaldust ja soovib välja kuulutada erakorralised valimised.

46. Kiirabibrigaadid viivad vanaisa Karla sanatooriumisse taastuma.

46. Jäetakse üksteisega südamlikult jumalaga ja lubatakse taas kokku tulla kui mitte enne, siis väikese Karmen-Tjorveni ristsetel.

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.