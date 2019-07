Triigi sadama direktori Mati Põllu sõnul olid reisijad olid laeval kinni umbes kahe tunni ringis, kirjutab Saarte Hääl.

"Midagi hullu polnud, aga inimesed olid lihtsalt närvilised, mis sel juhul on ka õigustatud," rääkis Mati Põld, ja lisas, et kogu laevaatribuutika on elektroonika peale viidud ja ilma elektrita ei saa sellises olukorras autosid maha laadida.

Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld selgitas ajalehele, et laev peaks andma rambile elektrit ning ramp siis avanema, aga kuna katkestus oli suur, siis see mõjutas sadama elektriseadmeid ning rampi avada polnud võimalik.

ASi Kihnu Veeteed juhataja Andres Laasma sõnul oli põhjuseks sadama kaldarampide elektritoite puudumine, mille põhjustas avarii Triigi alajaamas.

"Meile laekunud informatsiooni kohaselt oli alajaamas põleng," selgitas Laasma Hiiu Lehele.

Hiiu Lehe andmetel pidid sõidukitega reisijad laevalt mahapääsu ootama ligi kolm tundi.