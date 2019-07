Chantell Grant ja Andrea Stoudemire olid vabatahtlikud organisatsioonis Emad Arutute Tapmiste Vastu (Mask) ning nad valvasid vägivallast vaevatud Englewoodi piirkonnas tänavanurgal, et konfliktide tekkimist tõkestada, vahendas BBC.

Reede õhtul, kui naised olid tänavanurgal väljas, sõitis neist mööda sinist värvi maastur, millest avati nende pihta tuli. Siiani ei ole kedagi tapmise pärast kinni peetud.

26-aastasel Grantil oli neli last, 35-aastasel Stoudemire'il kolm last.

Samuti naiste juures olnud 58-aastane mees sai kuulist kriimustada.

Organisatsiooni liikmed ja toetajad on juhtunust šokeeritud. "See on hirmutav. See on südantlõhestav. Ma ei ole maganud, sest ma püüan välja mõelda, kuidas toimuvat peatada," rääkis Maski asutaja Tamar Manasseh Chicago Sun-Times'ile. "Kes on järgmine? Ma kogu aeg mõtlen, kes on järgmine?" lisas ta.

Grupi liikmed hakkasid West 75th tänava ja South Stewart avenüü nurgal valvet pidama umbes neli aastat tagasi, korraldades seal suviti grillipidusid, lootes, et nende pidev kohalolek peatab vägivalla. Samuti on grupi liikmed nõustanud kogukonna liikmeid.

Chicago politseijaoskonna pressiesindaja Anthony Guglielmi ütles pressiteate vahendusel, et mõrvu uuritakse. Siiani ei ole tõendeid, mis viitaksid sellele, et just Grant ja Stoudemire oleks olnud tulistamise sihtmärgid. "Meil ei ole ka tõendeid vastupidiseks," lisas pressiesindaja.

Võimude teatel tulistati Chicagos nädalavahetusel 48 inimest, neist kaheksa surid.