Chicago aasta vägivaldseim nädalalõpp: kuulitabamuse sai kokku 55 inimest

Päevadel, mil suurem osa riigist jälgis pingsalt kajastust massitulistamistest El Pasos ja Daytonis, möödus Chicagos selle aasta kõige vägivaldsem nädalavahetus. Tulistati kokku 55 inimest, kellest hukkus seitse, ning üks kohalik kiirabihaigla oli juhtumite tõttu nii ülekoormatud, et uksed tuli ajutiselt sulgeda, kirjutab Vice News.

Märkimisväärne on ka see, et täpset ja lõplikku tulistamisintsidentidee arvu pole politseil õnnestunudki välja selgitada, sest mõned kuulihaavadega kannatanud pole tahtnud võimuesindajatega avameelselt suhelda. Esialgu on politsei tuvastanud vähemalt 12 selgelt eristuvat tulistamisjuhtumit.

Verise nädalavahetusega tehti algust reede hilisõhtul, kui üks poiss sai kuulitabamuse, kui istus tülitsevate täiskasvanutega samas autos. Kõige vägivaldsem aeg oli ööl vastu pühapäeva, kui Douglas Park'i piirkonnas toimus kahe tunni jooksul kolm erinevat tulistamisintsidenti, mille käigus sai kokku viga 17 inimest.

Tulistamistes vigastatuid oli ühel hetkel nii palju, et Mount Sinai haigla pidi pärast 12 kannatanu saabumist ajutiselt uksed sulgema ning suunama abivajajad teistesse traumapunktidesse.

Chicago politseiülem tunnistas pühapäeval tulistamiste plahvatuslikku kasvu ning märkis, et osaliselt oli see seotud rivaalitsevate jõukude arveteklaarimistega. Viimaste puhul on ka politseil raskem asjaolusid selgitada, sest jõuguliikmed eriti aktiivsed tunnistajad pole.

Chicago on olnud aastaid USA vägivaldsemate linnade esirinnas. Ajalehe Chicago Tribune andmetel on käesoleval aastal linnas tulistatud vähemalt 1600 inimest, kellest umbes 300 on kuulitabamuse tagajärjel ka surnud.